奈良櫻井市7旬翁捐20公斤金塊 助避難所改善環境
日本奈良縣櫻井市一名70多歲老翁捐贈20公斤金塊（市價約新台幣7000萬元），期盼有助於避難所（災民收容中心）環境整備等。櫻井市表示，這是該市收到來自個人捐贈金額最高的紀錄。
日本朝日新聞報導，奈良縣櫻井市市長松井正剛昨天在記者會上宣布上述消息。
今年2月初，這名櫻井市年過7旬男性寫信給櫻井市長表示，「看到（石川縣）能登強震災區的避難所，覺得為了高齡者、身障者著想，想捐贈金塊以助改善避難所的環境整備等」。
櫻井市向老翁確認意向後，今年3月正式接受他捐贈金塊，每塊1公斤，共20塊（市價約新台幣7000萬元），並頒發感謝狀給他。
櫻井市府將向市議會提出變賣金塊的議案，如果議會通過，將把金塊換成現金，用於支付避難所廁所等環境整備、防災對策等。
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