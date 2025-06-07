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獨／住院一周…指數異常卻找不到病因 何妤玟嘆：很恐怖

疑氧氣鋼瓶爆炸 西班牙養老院深夜大火釀1死19傷

中央社／ 馬德里7日綜合外電報導
西班牙地方官員今天表示，國內東北部一間養老院昨天深夜發生大火，造成一名93歲老翁喪命，另有至少19人受傷。火災示意圖／ingimage
西班牙地方官員今天表示，國內東北部一間養老院昨天深夜發生大火，造成一名93歲老翁喪命，另有至少19人受傷。火災示意圖／ingimage

西班牙地方官員今天表示，國內東北部一間養老院昨天深夜發生大火，造成一名93歲老翁喪命，另有至少19人受傷。

法新社報導，西班牙東北部薩拉戈沙市（Zaragoza）緊急救護單位於社群媒體X平台發文，當地一間養老院昨天深夜11時發生大火，起火點位於一樓的一個房間。

緊急救護單位提到，一位93歲老翁當場死亡，另有至少19人因吸入濃煙被送到醫院治療。這間養老院總共收容132人。

當地媒體報導，緊急救護人員和當地居民聯手疏散養老院內住民，甚至破窗而入救出院內人員。

警方已經對火災原因展開調查，當地媒體指出，這場火災可能是因為氧氣鋼瓶爆炸所致。

養老院 西班牙 火災 X

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