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印度人瘋板球釀奪命踩踏 科技新貴賭球成癮慘賠逾5千萬

中央社／ 新德里7日專電
印度人為板球瘋狂，班加羅爾4日在一場慶祝地主隊於板球聯賽奪冠的活動中，發生奪命的踩踏事件。事發後體育場外街道布滿民眾的鞋子。圖／歐新社
印度人為板球瘋狂，班加羅爾4日在一場慶祝地主隊於板球聯賽奪冠的活動中，發生奪命的踩踏事件。事發後體育場外街道布滿民眾的鞋子。圖／歐新社

印度人為板球瘋狂，班加羅爾4日在一場慶祝地主隊於板球聯賽奪冠的活動中，發生奪命的踩踏事件。此外，有印度媒體指出，年輕人開始痴迷於賭板球，也成為一個新的社會問題。

班加羅爾皇家挑戰者隊（Royal Challengers Bengaluru）3日擊敗旁遮普國王隊（Punjab Kings），在印度板球超級聯賽（Indian Premier League,IPL）封王，大批球迷4日湧進的活動現場瘋狂慶祝，卻不幸發生踩踏事件，造成11人死亡、數十人受傷。

除此之外，印度板球超級聯賽已經成為許多印度人用來掏金的管道，這種想要靠下注板球一夕致富的想法，正讓愈來愈多的年輕人陷入賭癮且無法自拔。

在健身俱樂部工作的巴斯旺（Mithlesh Paswan）告訴中央社記者，自己很喜歡板球，放假時會跟朋友去打，平常也愛看轉播，他對印度板球超級聯賽的每一隊和大多數球員都瞭若指掌，因此會靠這些「專業知識」作點投注。

巴斯旺說：「不論金額大小，贏錢的感覺就是很爽，看球的同時還能發個小財，那就太好了，但要是輸錢，同樣不論賠了多少，心情都會很差，所以我不會花太多錢在下注，不過我知道有人輸了錢後，就會想要贏回來，所以花了很多錢，最後會跟老闆預支薪水來用，甚至得借錢過活。」

庫瑪（Yatendra Kumar）是在外送平台擔任外送員的板球狂熱分子，也會在網路上下注，他告訴中央社記者：「我會追蹤印度板球超級聯賽各隊的近況，和許多球員的消息，也會當作投注的依據，我不會每場比賽都賭，但我知道有些人很常在下注。」

庫瑪提到，確實聽過有人一直在賭，因此輸了不少錢，他說：「我知道有個外送員，他覺得贏了就有錢花，所以花很多時間研究，也花了很多錢，一開始有贏，讓大家都覺得蠻羨慕的，後來他錢輸光了，就到處借錢，最後還不完了，只好逃回老家。」

Google Trends的資料顯示，在印度板球超級聯賽的賽季期間，「印度板球超級聯賽成癮」、「線上投注」等關鍵字的搜尋量都會急劇上升，而自2015年起，與「賭博成癮」相關的搜尋量持續上升，而這些年體育類線上投注應用程式（app）也愈來愈盛行。

關於體育類投注app的合法性，目前仍存有爭議，批評人士認為，這類平台會助長賭博成癮，尤其對年輕人的影響特別大。

線上投注的影響力極大，且還在不斷增加，印度的新聞報導中，就不時會出現年輕人因沉迷下注，而蒙受巨大經濟損失的相關消息。

今年3月爆出的一起案例，是一名班加羅爾（Bengaluru）的科技新貴因沉迷賭博，賠了約1.5億盧比（約新台幣5233萬元），後來甚至借錢投注，在債主開始找上他的家人後，他的太太不堪其擾，最終選擇了結自己的生命。

在這樣的情況下，有愈來愈多人尋求精神科醫師、心理諮商師的協助，德里的心理醫師卡比爾（Arouba Kabir）就提到，她每個月會有3到5名病患，是沉迷於下注印度板球聯賽或其他體育賽事的患者，情況在板球賽季或有其他大型賽事時更為明顯。

卡比爾告訴今日印度（India Today），由於app下注方便，加上同儕壓力，這個數字在印度板球聯賽的賽季期間，經常會大量增加。

卡比爾說：「投注體育賽事成癮，會讓人有一種能掌控金錢和可以輕鬆賺錢的幻覺，從心理學上來看，這和任何的成癮情況都極為相似，會讓人陷入期待、獲得報酬、慘輸的循環中，除非獲得專業協助，否則戒除將非常困難。」

有體育類賭博成癮的人，常出現的症狀包括不自覺的時時確認比數、注意力受損、工作表現下滑、對家人隱瞞有債務問題，財務上出現貸款、賣東西變現等情況，甚至出現偷竊、詐騙等不法行為。

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