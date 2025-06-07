駐泰副代表出席公益活動 感謝泰國執法人員辛勞

駐泰副代表董思齊昨天出席泰國工廠警察國際協會在清邁舉辦的公益活動，代表台灣轉達對泰國執法人員及其家庭的誠摯關懷與支持，期盼雙方能以此為基礎，持續深化人道交流與地方合作。

駐泰國代表處發布新聞稿指出，泰國工廠警察國際協會昨天在清邁舉辦「關懷泰北、溫情送暖」公益活動，致贈第一線警員遺族、弱勢家庭及孤兒團體慰問金與生活物資。此次公益行動由泰國工廠警察國際協會主席張文煥發起，並由監察長郭修敏及籌備主委蕭以士秘書長共同推動。

董思齊昨天早上先前往泰國皇家警察第五區總局，見證協會捐贈40萬泰銖慰問金；下午再赴觀光警察總局，見證協會捐贈39萬泰銖。

董思齊向長年在泰北及邊境地區辛勤奉獻的警察人員表達最深敬意，特別提及當地警力面對自然災害、跨境犯罪與複雜治安挑戰，肩負守護社會安定的責任，實屬不易。

董思齊肯定工廠警察國際協會長期致力於公益，透過實際行動回應社會需求，正是民間力量凝聚善意、跨越國界的最好體現。他並代表台灣政府與人民，轉達對泰國執法人員及其家庭的誠摯關懷與支持，期盼雙方能以此為基礎，持續深化人道交流與地方合作。

這場公益活動除慰問殉職員警遺族及觀光警察單位外，也援助泰北弱勢家庭與孤兒團體，提供白米、文具、衣物、藥品及生活物資等。

昨天下午董思齊也拜會泰北台商聯誼會，參觀會所並與會長黃輝裕及幹部簡短座談。董思齊肯定該會長年致力推動急難救助機制，在台灣人旅泰遇困時第一時間伸出援手，展現台商社群的互助精神與責任感。