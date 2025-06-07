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歷經5年整修 羅馬地標奧古斯都廣場嶄新面貌迎客

中央社／ 羅馬7日專電

歷經5年整修，羅馬「奧古斯都大帝廣場」重新向大眾開放，這座以古羅馬開國君主奧古斯都為名的廣場，是羅馬歷史與藝術重要地標。廣場旁的古蹟「奧古斯都陵墓」也進入最後修復階段，預計2026年底開放。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）6日親自主持開幕典禮，贊助修復的企業代表也出席，包括義大利電信（TIM）主席費加里（Alberta Figari）、精品寶格麗執行長巴彬（Jean-Christophe Babin）。

嘉提葉里強調，隨著第一階段修復工作完成，奧古斯都廣場終於恢復生機，這個里程碑令人振奮，接下來希望完成陵墓周遭環境整修，及陵墓「博物館化」工作，讓大眾可一覽遺跡全貌。

嘉提葉里表示，他感到非常榮幸，能把羅馬最具代表性的一座廣場，重新歸還給這座城市，這是個將千年歷史與現代視野交織在一起的地標，激勵市民與遊客隨時準備面向未來。

全新設計的奧古斯都廣場，希望將古典、前衛與當代羅馬的元素一起融入建築中。設計是由2006年國際競賽徵選勝出的建築師切里尼（Francesco Cellini）團隊負責，但因資金籌募一波三折，2020年5月才正式開工。

奧古斯都廣場開通的重要性，是可將周遭景點連通起來，廣場一頭是「聖安博及嘉祿教堂」（Basilicadei Santi Ambrogio e Carlo al Corso），另一頭通往知名遺跡「和平祭壇」（Ara Pacis Augustae），這個建於西元前13年的祭壇，是為慶祝奧古斯都大帝在重要戰爭中凱旋，奠定古羅馬的繁榮與和平。

廣場以斜坡設計，將「當前街道層」與「陵墓原始層」巧妙連接起來，在陵墓原始層，特別露出部分西元1世紀的原始地板，增添古今交映的美感。

「奧古斯都陵墓」是目前世上最巨大的圓形陵墓遺跡，其不是個人陵墓，而是古羅馬帝王「家族陵墓」。不過根據現場告示說明，有2名家族成員被排除，一是曾被奧古斯都以通姦罪起訴的唯一女兒茱莉亞，另一是暴君尼祿（Emperor Nero），這兩人被認定不配與奧古斯都大帝同葬。

「奧古斯都陵墓」目前進入最後階段整修，期程預計18個月，在2026年底開放參觀。陵墓整修需耗資719萬歐元（約新台幣2億5000萬元），其中義大利電信資助高達600萬歐元，並協助製作奧古斯都陵墓紀錄片「未來的記憶」（Memory for the future）。

義大利 羅馬

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