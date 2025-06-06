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傳貝克漢將獲英王封騎士爵位 表彰足球及慈善貢獻

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導
今天有媒體報導指出，英國國王查理三世下週將冊封前足球巨星貝克漢（圖）騎士爵位，肯定他在足球生涯和慈善事業的傑出貢獻。圖／路透社
今天有媒體報導指出，英國國王查理三世下週將冊封前足球巨星貝克漢（圖）騎士爵位，肯定他在足球生涯和慈善事業的傑出貢獻。圖／路透社

今天有媒體報導指出，英國國王查理三世（King Charles III）下週將冊封前足球巨星貝克漢（David Beckham）騎士爵位，肯定他在足球生涯和慈善事業的傑出貢獻。

根據英國廣播公司（BBC）和其他消息管道，前英格蘭足球隊長貝克漢可望列入國王壽辰授勳名單（King's Birthday Honours List）之中。

法新社報導，曾經封爵的其他英國體壇名人，包括英格蘭足球勁旅曼徹斯特聯隊（Manchester United）前傳奇教頭佛格森（Alex Ferguson）和英國網球名將莫瑞（Andy Murray）。

「太陽報」（The Sun）報導，貝克漢將被授予爵士（Sir）頭銜，妻子英國女子天團「辣妹合唱團」（Spice Girls）前成員維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）將依丈夫頭銜而獲得「夫人」（Lady）的尊稱。

現年50歲的貝克漢曾於2003年獲得英國榮譽授勳制度中較低等級的「大英帝國官佐勳章」（OBE），維多利亞貝克漢後來也因對時尚產業的貢獻而獲頒OBE。

足球 貝克漢 英國國王 查理三世

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