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巴西女獨自駕駛小船離奇身亡 疑似頭髮捲進引擎致命

聯合新聞網／ 綜合報導
瑪麗亞疑似頭髮捲入引擎頸部扭傷身亡。示意圖／ingimage
瑪麗亞疑似頭髮捲入引擎頸部扭傷身亡。示意圖／ingimage

巴西日前發生一起離奇死亡事件，一名女子獨自駕駛小型機動船，在聖法蘭西斯科河行駛。不過女子疑似長髮被船隻的引擎捲入，導致頸部嚴重扭傷，當場身亡。

據當地媒體G1報導，這起事件發生在6月2日，死者是瑪麗亞（Maria da Conceição Avelino de Vasconcelos），年齡並未公布。她被發現倒臥在一艘當地俗稱「rabetinha」的小型機動船上。這種小船通常配有後方外掛馬達，是亞馬遜流域或內陸地區民眾的日常交通工具。

根據現場技術警察（DPT）初步勘驗結果，女子可能是因頭髮捲入引擎導致身亡。警方懷疑，女子可能在船隻行駛或啟動過程中，沒有把長髮紮起來，導致頭髮捲入引擎，釀成這起意外。

不過由於當時船上只有瑪麗亞一人，沒有任何目擊者，目前無法排除其他因素。警方仍要進一步鑑定調查，確認是否有機械故障、人為疏失或其他外力因素造成死亡。瑪麗亞的遺體已經被送往鄰近城市巴哈（Barra），接下來將進行驗屍及相關調查作業，因此尚未安排喪禮。

警方也提醒民眾，乘坐這類開放式小型船隻時，務必避免頭髮披散或穿著容易捲入引擎的寬鬆衣物。尤其是女性乘客在搭船時，應注意頭髮、圍巾或衣物可能與機械設備產生接觸，以避免憾事再次發生。

巴西

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