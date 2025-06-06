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挪威國會批准 將開徵旅遊稅因應觀光公害

中央社／ 奧斯陸5日綜合外電報導

挪威國會議員今天批准，將開徵旅遊稅，以提供經費改善觀光基礎設施，來因應遊客激增引發「觀光公害」（overtourism）的疑慮。

法新社報導，挪威國會批准的新法將徵收3%住宿稅，也可適用於停靠當地郵輪，尤其是在受觀光業影響的地區。

挪威如畫般的峽灣風光吸引愈來愈多觀光客。根據官方數據，挪威去年有3840萬旅遊過夜人次創下新高，其中超過1200萬人次是外籍人士。

然而，挪威部分地區的公廁和停車空間不堪負荷，導致當地居民怨聲四起。

挪威的旅遊稅收入，將專用於改善觀光基礎設施。

觀光客 挪威 住宿

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