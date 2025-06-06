鄰近學校！北海道住宅區連2日驚見熊出沒 專家籲冷靜應對：別背對牠

根據日媒「北海道文化放送」報導，日本北海道苫小牧市已連續兩日驚傳野生熊出沒，距離民宅僅一步之遙，當地居民人心惶惶，市府與警方緊急加強戒備，並呼籲民眾外出時提高警覺。

6月4日早上7點20分左右，有民眾通報在住宅區旁的明野川發現一頭熊。雖然警方趕抵時熊已離去，也未發現明確足跡，但相關單位仍出動廣播車巡邏警示居民：「稍早發現一頭棕熊出沒，請注意安全。」事實上，前一日凌晨，當地拓勇東町的公園及附近道路也傳出熊的蹤跡，且留下清楚的腳印，甚至有駕駛在黑暗中緊急煞車，避開突然衝出的熊，雖不知是否為同一隻，但身長都約有1.5公尺到2公尺，情況十分驚險。

目擊地點接近多間學校，為防意外發生，已有小學通知家長改為親自接送學童上下學。有家長受訪表示：「熊竟然會跑進住宅區，真的很擔心孩子的安全。」專家指出，每年這段期間正值棕熊繁殖期，熊活動頻繁，尤其帶幼熊的母熊為了避開公熊，常會接近人類的生活區域。若遇上棕熊，應保持冷靜、不要背對棕熊、靜靜地離開現場，不要驚動牠們。

2021年6月札幌市東區也曾發生棕熊闖入市區、造成男女四人受傷的重大事件，加上2024年5月時，苫小牧市山區也拍到熊用背部摩擦樹幹做記號的畫面，專家提醒民眾務必對繁殖期的棕熊提高警覺。