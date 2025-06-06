快訊

無國界醫生現場：以色列在加薩可能構成危害人類罪

川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」又把話收回

川習熱線90分鐘：關稅戰是川普錯誤一招？

聽新聞
0:00 / 0:00

鄰近學校！北海道住宅區連2日驚見熊出沒 專家籲冷靜應對：別背對牠

聯合新聞網／ 綜合報導
人類應對繁殖期的棕熊提高警覺。示意圖，非當事動物。 圖／ingimage
人類應對繁殖期的棕熊提高警覺。示意圖，非當事動物。 圖／ingimage

根據日媒「北海道文化放送」報導，日本北海道苫小牧市已連續兩日驚傳野生熊出沒，距離民宅僅一步之遙，當地居民人心惶惶，市府與警方緊急加強戒備，並呼籲民眾外出時提高警覺。

6月4日早上7點20分左右，有民眾通報在住宅區旁的明野川發現一頭熊。雖然警方趕抵時熊已離去，也未發現明確足跡，但相關單位仍出動廣播車巡邏警示居民：「稍早發現一頭棕熊出沒，請注意安全。」事實上，前一日凌晨，當地拓勇東町的公園及附近道路也傳出熊的蹤跡，且留下清楚的腳印，甚至有駕駛在黑暗中緊急煞車，避開突然衝出的熊，雖不知是否為同一隻，但身長都約有1.5公尺到2公尺，情況十分驚險。

目擊地點接近多間學校，為防意外發生，已有小學通知家長改為親自接送學童上下學。有家長受訪表示：「熊竟然會跑進住宅區，真的很擔心孩子的安全。」專家指出，每年這段期間正值棕熊繁殖期，熊活動頻繁，尤其帶幼熊的母熊為了避開公熊，常會接近人類的生活區域。若遇上棕熊，應保持冷靜、不要背對棕熊、靜靜地離開現場，不要驚動牠們。

2021年6月札幌市東區也曾發生棕熊闖入市區、造成男女四人受傷的重大事件，加上2024年5月時，苫小牧市山區也拍到熊用背部摩擦樹幹做記號的畫面，專家提醒民眾務必對繁殖期的棕熊提高警覺。

棕熊 小學 北海道

延伸閱讀

原本愜意遊山玩水…離婚女兒帶孫返家 退休夫婦悠閒生活變調

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

列車上最危險位置！電車怪人霸佔車廂連接處 日網轟：真的會死人

拔插頭節電…拔錯更花錢！專家教省荷包訣竅：先從3家電下手

相關新聞

鄰近學校！北海道住宅區連2日驚見熊出沒 專家籲冷靜應對：別背對牠

根據日媒「北海道文化放送」報導，日本北海道苫小牧市已連續兩日驚傳野生熊出沒，距離民宅僅一步之遙，當地居民人心惶惶，市府與警方緊急加強戒備，並呼籲民眾外出時提高警覺。

台籍芥川賞作家李琴峰遭揭跨性別身分 怒告日市議員求償百萬

根據日媒「讀賣新聞」和「FNN」報導，台灣出身、以小說《彼岸花盛開之島》獲得日本文學的最高榮譽之一「芥川賞」的作家李琴峰，近日控告山梨縣甲府市議村松ひろ美在社群平台上揭露自己的跨性別身分，並上傳過去未變更性別前的照片，涉嫌侵犯隱私與名譽。李琴峰已向東京地方法院提起民事訴訟，要求刪除貼文並求償550萬日圓（約新台幣114萬5千元）。

服用過多抗憂鬱藥物恐成「漸凍人」？ 瑞典研究引發關注

最新一項大規模瑞典研究顯示，常見的精神科用藥，如抗憂鬱劑、抗焦慮藥、安眠藥與鎮靜劑，可能與運動神經元疾病（MND）風險上升有關。研究指出...

全球逾2成「海域變暗」 海洋生態、氣候系統恐受衝擊

英國普利茅斯大學最新研究指出，過去二十年間，全球已有超過五分之一的海洋「變暗」，這一現象恐對海洋生態與全球氣候系統帶來潛在威脅...

恐步上日本「失落的30年」後塵？南韓央行示警「三大改變」

在新總統上任隔天，南韓央行示警，三項重大的結構性改變：負債高築、少子化和人口老化、成長策略有限，已襲向南韓經濟，必須從日...

攜19支疑詐騙用手機 3台人入境泰國在機場被捕

泰國警方近日逮捕3名企圖攜帶19支手機入境泰國的台灣人，追查後發現這些手機使用的銀行帳號，與多起詐騙案受害人報案所提供的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。