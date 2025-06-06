快訊

NBA／G1魔法再度上演！哈利伯頓0.3秒準絕殺 溜馬克雷霆拔頭籌

台籍芥川賞作家李琴峰遭揭跨性別身分 怒告日市議員求償百萬

國中會考成績今公布！541人拿5A寫作6級較去年減 9999人拿5C

台籍芥川賞作家李琴峰遭揭跨性別身分 怒告日市議員求償百萬

聯合新聞網／ 綜合報導

根據日媒「讀賣新聞」報導，以小說《彼岸花盛開之島》獲得日本文學最高榮譽之一「芥川賞」的台灣旅日作家李琴峰，近日控告山梨縣甲府市議員村松ひろ美，原因是對方在社群平台上揭露自己的跨性別身分，並上傳過去未變更性別前的照片，涉嫌侵犯隱私與名譽。李琴峰已向東京地方法院提起民事訴訟，要求刪除貼文並求償550萬日圓（約新台幣114.5萬元）。

李琴峰表示，她於2013年來日本前已完成性別變更手續，自此以女性身分生活。她在記者會上指出：「我和這位市議員完全沒有任何交情，卻被單方面揭露了極為敏感的個人資訊。」該市議員方面則回應：「會在收到訴狀後與律師討論名譽毀損是否成立。」

儘管相關貼文已刪除，村松市議員之後仍再次發布類似內容，包含李琴峰變更性別前的照片，引發外界質疑其動機與個資處理的正當性。李琴峰強調，事件已嚴重傷害其人格尊嚴，她主張當事人有權自主決定是否、何時、以何種方式揭露身分性別資訊。

但網友反應兩極。有人認為「即使當事人曾經公開過，也不能由他人任意揭露」，指出市議員作為公職人員應對個資更審慎。但也有人認為，若未接受手術就變更性別，恐引發社會制度上的風險，認為法律應重新檢討相關認定基準。此事件雖尚待法院裁定，不過從各方反應來看，如何在性別認同與隱私保護之間取得平衡，已成現代社會的重要課題。

隱私 跨性別 李琴峰 日本

延伸閱讀

馬鈴薯發芽就丟太浪費！日研究新品種「關閉毒素基因」 放1年仍光滑

眼鏡髒掉別用布擦！業者提醒恐「刮傷鏡片」 曝正確清潔方式

衣服洗完還有悶臭味？可能犯了1錯誤 家務達人揭關鍵在洗衣前

原本愜意遊山玩水…離婚女兒帶孫返家 退休夫婦悠閒生活變調

相關新聞

台籍芥川賞作家李琴峰遭揭跨性別身分 怒告日市議員求償百萬

根據日媒「讀賣新聞」和「FNN」報導，台灣出身、以小說《彼岸花盛開之島》獲得日本文學的最高榮譽之一「芥川賞」的作家李琴峰，近日控告山梨縣甲府市議村松ひろ美在社群平台上揭露自己的跨性別身分，並上傳過去未變更性別前的照片，涉嫌侵犯隱私與名譽。李琴峰已向東京地方法院提起民事訴訟，要求刪除貼文並求償550萬日圓（約新台幣114萬5千元）。

服用過多抗憂鬱藥物恐成「漸凍人」？ 瑞典研究引發關注

最新一項大規模瑞典研究顯示，常見的精神科用藥，如抗憂鬱劑、抗焦慮藥、安眠藥與鎮靜劑，可能與運動神經元疾病（MND）風險上升有關。研究指出...

全球逾2成「海域變暗」 海洋生態、氣候系統恐受衝擊

英國普利茅斯大學最新研究指出，過去二十年間，全球已有超過五分之一的海洋「變暗」，這一現象恐對海洋生態與全球氣候系統帶來潛在威脅...

恐步上日本「失落的30年」後塵？南韓央行示警「三大改變」

在新總統上任隔天，南韓央行示警，三項重大的結構性改變：負債高築、少子化和人口老化、成長策略有限，已襲向南韓經濟，必須從日...

攜19支疑詐騙用手機 3台人入境泰國在機場被捕

泰國警方近日逮捕3名企圖攜帶19支手機入境泰國的台灣人，追查後發現這些手機使用的銀行帳號，與多起詐騙案受害人報案所提供的...

英國男子呼麻後虐殺寵物貓 持武士刀攻擊釀4傷、砍死14歲少年

近日知名軟糖「哈瑞寶（Haribo）」遭爆驗出大麻，還有網友曾在泰國食用大麻，返台後才得知將永遠不得捐血。毒品會對人體造成負面影響，英國去年一名男子使用大麻後持刀殺貓，還上街隨機砍人，導致1死4傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。