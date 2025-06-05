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日本郵便管不好郵差 恐遭撤2500輛汽車運貨許可

中央社／ 東京5日專電

日本郵便（JP）未做好郵差管理，造成安全疑慮，國土交通省最快本月內對JP撤銷其汽車貨物運輸事業許可。全日本的郵局共約2500輛車（貨車與廂型車）的運送事業將受到影響。

日本讀賣新聞報導，日本郵政旗下的JP未按規定對郵差（配送員）執行酒測等程序，造成安全疑慮。國土交通省（交通部）關東運輸局（位於橫濱）今天上午正式通知JP，將做出行政處分，撤銷其汽車貨物運送的事業許可。

該運輸局18日將進行「聽聞」作業，聽取JP的說法後，再做出正式處分。

被撤銷汽車貨物運送的事業許可後，5年不得再取得許可。JP一年處理約10億個（2023年度市占率2成）宅配包裹、郵寄事業等，勢必受影響。

在日本，基於貨物汽車運輸事業法，有關貨物運輸事業，貨車、廂型車等汽車採許可制；輕型車與兩輪車則採申報制。郵遞作業常使用的摩托車則不納入對象。

JP表示，全日本郵局的貨車及廂型車約有2500輛；輕型車約3萬2000輛。

今年1月，兵庫縣內的郵局被發現多年來疏於實施郵差的管理，包括執行勤務前後要調查是否有喝酒的酒測、身體是否疲勞、睡眠的情況等，是法定作業（日本稱「點呼」）。

JP針對全國3188家郵局進行內部調查的結果，有13支社2391家郵局，相當於整體的75%並未落實「點呼」作業。4月23日向日本總務省（內政部）、國土交通省提出報告。

國土交通省4月25日對JP展開特別監查。國土交通省的各地方運輸局針對高輪郵局（位於東京都港區）等全國各地的郵局進行入內檢查，發現多件未針對貨車、廂型車郵差實施「點呼」的案例，也發現有竄改紀錄的情形。

僅是關東運輸局轄區內，累積違反的分數已超過撤銷許可的標準（81分）。有國土交通省相關人士痛批，「太惡質，不像大型業者會做出的行為」。

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