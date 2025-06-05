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服用過多抗憂鬱藥物恐成「漸凍人」？ 瑞典研究引發關注

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，若一生中曾兩度被開立服用這類處方箋藥物，運動神經元發病機率恐上升至34%。示意圖／ingimage
研究指出，若一生中曾兩度被開立服用這類處方箋藥物，運動神經元發病機率恐上升至34%。示意圖／ingimage

最新一項大規模瑞典研究顯示，常見的精神科用藥，如抗憂鬱劑、抗焦慮藥、安眠藥與鎮靜劑，可能與運動神經元疾病（MND）風險上升有關。研究指出，若一生中曾兩度被開立服用這類處方箋藥物，發病機率恐上升至34%。

根據英國「每日郵報」報導，運動神經元疾病是一種進行性神經退化疾病，最常見的形式為肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），患者會逐漸喪失語言、進食與行動能力，目前尚無治癒方式。該研究刊登於「JAMA開放網絡」（JAMA Open Network），由多所北歐研究機構共同執行。

研究團隊分析2015至2023年間1,057名瑞典ALS患者的處方紀錄，平均年齡為67歲，並與健康對照組進行比對。結果發現：「曾使用抗焦慮藥者，MND風險上升34%」、「曾使用抗憂鬱劑者，風險上升26%」、「使用安眠藥與鎮靜劑者，風險上升21%」。

其中，於診斷前使用抗憂鬱劑者，還可能加快病程惡化速度。

不過，專家對此結果表達審慎態度。倫敦國王學院遺傳學教授阿查拉比（Ammar Al-Chalabi）指出：「關聯不代表因果。可能不是藥物導致ALS，而是本身精神疾病與遺傳風險有關。」他補充，部分精神疾病與ALS共享基因變異，服藥者本身可能已具較高遺傳風險。

MND協會首席科學家狄奇（Brian Dickie）也表示，瑞典人口中攜帶ALS高風險基因「C9orf72重複擴增」的比例偏高，這可能造成研究樣本中患者病程較快、精神用藥比例也較高，影響結果解釋。

儘管目前尚無定論，該研究主要作者、瑞典醫師楚皮利亞迪斯（Charilaos Chourpiliadis）認為，若能及早辨識年輕精神病患中的潛在ALS個案，有助加速診斷與介入時機。

目前英國約有860萬人使用抗憂鬱劑，MND則影響全英約5,000人，包括已故知名物理學家霍金（Stephen Hawking）也曾罹患ALS。隨著此類研究持續進行，專家呼籲對精神用藥與神經退化疾病間的可能關聯，應進一步深入探討並審慎評估。

精神疾病 漸凍人 憂鬱

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