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日本高齡社會曝隱憂 去年逾1.8萬失智者走失

中央社／ 東京5日專電

日本警察廳今天公布統計數據，2024年全國警方受理的失智症失蹤報案人口數逾1萬8000人，其中有491人被發現時已經身亡，當中大約8成是在失蹤地點方圓5公里內被確認死亡。

TBS電視台、朝日新聞報導，全日本警方在2024年一年接獲的失智症失蹤報案人口為1萬8121人，較前一年減少了918人，但仍處於相當高的水準。

以年齡分布來看，80歲以上1萬1152人，占總數超過6成，其次是70餘歲6054人、60餘歲777人、50餘歲129人，以及40餘歲9人。從都道府縣來看，最多的是大阪府2086人，接著依序為神奈川縣的1907人，以及埼玉縣的1812人。

其中，有491人被發現時已經身亡。從遺體被發現的地點來看，大約8成是在失蹤地點方圓5公里內被發現，1公里內有235人、1至5公里內為147人，發現地與失蹤地距離超過50公里的只有15人。

若以地點來看，最多的是河川與河岸115人，其次是灌溉渠道79人，搜尋難度較高的山林地區有71人。

若加上2023年之前通報失蹤的人，去年確認生還者有1萬6942人，其中98.2%是在受理報案後3天內被發現，至於失蹤超過1年仍確認在世的只有2人。

警察廳指出，如果發現時間延誤，會對生命造成重大影響，考慮到很多死亡案例都出現在失蹤地點周邊，因此「失蹤後立即展開搜索極為重要」。為了能夠儘快發現失蹤者，使用能夠掌握位置的GPS裝置，或是透過無人機搜尋等都是很有效的方法。

此外，去年全日本失蹤人口總數為8萬2563人，比前一年減少7581人。

若依年齡區分，以10餘歲的青少年最多，有1萬6645人，其次是20餘歲有1萬5053人。這兩個年齡層合計約占總失蹤人口的4成。

日本 失蹤 失智症

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