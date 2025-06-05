快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

全球逾2成「海域變暗」 海洋生態、氣候系統恐受衝擊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，過去二十年全球已有超過五分之一的海洋「變暗」。示意圖／ingimage
研究指出，過去二十年全球已有超過五分之一的海洋「變暗」。示意圖／ingimage

英國普利茅斯大學最新研究指出，過去二十年間，全球已有超過五分之一的海洋「變暗」，這一現象恐對海洋生態與全球氣候系統帶來潛在威脅。

根據英國BBC報導，這項研究刊登於《全球變化生物學》（Global Change Biology）期刊，研究團隊分析了2003年至2022年的衛星數據，發現全球約21%的海域出現海水透光層變淺，代表陽光難以穿透海面照射至深層海域。該透光層是海洋中約九成生物的主要棲息區，對碳循環與氧氣產生至關重要。

研究顯示，導致海洋變暗的原因包括海面升溫、藻華增生與強降雨導致的地表徑流增加。尤其在沿海地區，大量營養物質隨著雨水沖入海中，促使浮游植物迅速繁殖、形成赤潮，進一步阻擋光線穿透。開闊海域則因水溫上升使表層與深層海水混合減少，導致營養分布改變與透明度下降。

研究指出，超過9%的海域透光層深度減少超過50公尺，另有2.6%減少超過100公尺，影響區域包括墨西哥灣流、極地與波羅的海等地。

普利茅斯大學海洋保育副教授戴維斯（Thomas Davies）表示，這項研究提供證據，顯示近年海洋表層顏色改變與浮游生物群落轉變，已導致可見光穿透的範圍減少。「對於依賴太陽與月光進行捕獵與繁殖的生物而言，生存空間正悄悄縮減。」

浮游植物不僅是海洋食物鏈的基礎，更負責產出全球約一半的大氣氧氣。透光層變淺將影響光合作用，進而衝擊整體海洋生態。

「海洋變暗的問題，將牽動我們呼吸的空氣、攝取的魚類與氣候變遷因應能力，」戴維斯說。

普利茅斯海洋實驗室教授史密斯（Tim Smyth）也警告，一旦透光層壓縮，海洋生物恐須向更淺水域集中，競爭食物與棲地資源，可能引發生態結構根本性改變。

本研究利用NASA海洋衛星數據與光照模型，搭配演算法推估透光層變化，同時評估日夜間光照條件對海洋生物的影響。研究團隊表示，夜間光照變化雖小於白天，仍具有生態意義。

研究人員呼籲，氣候變遷下的海洋變暗問題不容忽視，未來應持續監測與評估對海洋系統與人類社會的長期衝擊。

衛星 海洋危機 氣候變遷 暖化 NASA

延伸閱讀

NBA／勇士前袋棍球巨星與火箭森根起衝突 格林：這畫面太美

NBA／獨行俠無緣季後賽成交易輸家 抽狀元籤機率1.8%

NBA／交易唐西奇後第77天！獨行俠無緣季後賽 戴維斯留遺憾

NBA／獨行俠戴維斯40分白搭 灰熊搶下老八首輪挑戰雷霆

相關新聞

恐步上日本「失落的30年」後塵？南韓央行示警「三大改變」

在新總統上任隔天，南韓央行示警，三項重大的結構性改變：負債高築、少子化和人口老化、成長策略有限，已襲向南韓經濟，必須從日...

全球逾2成「海域變暗」 海洋生態、氣候系統恐受衝擊

英國普利茅斯大學最新研究指出，過去二十年間，全球已有超過五分之一的海洋「變暗」，這一現象恐對海洋生態與全球氣候系統帶來潛在威脅...

攜19支疑詐騙用手機 3台人入境泰國在機場被捕

泰國警方近日逮捕3名企圖攜帶19支手機入境泰國的台灣人，追查後發現這些手機使用的銀行帳號，與多起詐騙案受害人報案所提供的...

英國男子呼麻後虐殺寵物貓 持武士刀攻擊釀4傷、砍死14歲少年

近日知名軟糖「哈瑞寶（Haribo）」遭爆驗出大麻，還有網友曾在泰國食用大麻，返台後才得知將永遠不得捐血。毒品會對人體造成負面影響，英國去年一名男子使用大麻後持刀殺貓，還上街隨機砍人，導致1死4傷。

「寫作BL」是「精神破壞」？日本審查禁令對女性情慾的箝制

BL這個「類型」之所以成為學術研究的對象，就在於其特徵。當我們說到BL類型或文化，並非僅指稱BL作品，還含括了喜歡BL作品的閱聽人們（喜歡BL作品的女性一般稱作「腐女」）、粉絲社群與活動等粉絲文化、對攻．受配對（CP）的妄想等的BL式凝視，以及此類型至今50年的歷史、在外國的接受度等等，BL相關的所有現象都可成為研究對象。BL研究的特徵，正在於其不僅只於研究BL作品，更關注這個「類型」整體，將BL本身視作一個研究領域。這正是它與其他領域相較起來更為獨特的地方。

才過完生日…17歲百萬網紅家中遭槍殺 粉絲不滿「交友被拒」狠奪命

網紅和粉絲之間的距離有時候難以拿捏。近日巴基斯坦發生一起槍殺悲劇，一名男子因不滿一位少女網紅多次拒絕他的交友邀請，在少女過完17歲生日後持槍闖入她家中將之殺害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。