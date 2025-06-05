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澳洲新州議會通過挺台動議 支持台灣參與世衛

中央社／ 雪梨5日專電

澳洲新南威爾斯州議會通過挺台動議，除了支持台灣參與世界衛生組織之外，還祝賀總統賴清德就職週年。

澳洲新南威爾斯州藝術、創新、數位政府暨24小時經濟事務助理影子廳長孟若（Jacqui Munro）5月28日於新州議會上議院提出動議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）和世界衛生大會（WHA），以及祝賀總統賴清德就職週年。該動議已獲得上議院無異議通過。

動議內容指出，不論是健康照護、醫療技術還是生科研發等領域，都有許多新州的創新醫療企業與台灣研究機構合作，例如諾佛葛生技（Novotech）已經在台灣展開臨床實驗研究工作；台灣新竹科學園區與新州麥考瑞園區（Macquarie Park Innovation District）已於2024年7月簽署合作備忘錄（MOU），創造雙邊醫療產業合作機會。

內容指台灣健保制度完善，肯定台灣對全球醫療衛生的貢獻。不過，目前台灣被排除在WHO體系外的做法，違反「全民均健」（Health For All）原則，損害國際社會對全球衛生緊急事件有效應對能力。

動議內容讚揚台灣對全球健康照護的貢獻，指台灣全民健保雲端查詢系統可即時分享民眾就醫資料及疾病監控，搭配台灣的大數據分析，有助流行病管控與追蹤傳染路徑。

內容強調，澳洲與其他民主國家對台灣有意參與WHO與WHA一事表達支持，並指台灣的訴求已獲得澳洲聯邦國會跨黨派的支持，例如去年8月21日自由黨參議員佛西特（David Fawcett）公開呼籲支持將台灣納入WHO與國際民航組織（ICAO）等國際組織，還有工黨參議員歐尼爾（Deborah O'Neill）公開表示將台灣排除於WHO及ICAO之外，違背國際社會利益。

內容提到，駐雪梨辦事處協助台僑於5月12日舉辦支持台灣加入WHA的講座活動，孟若也出席就全球衛生議題交流。

動議內容並讚許台灣致力守護公衛和民主，且積極投入參與國際社會事務。

澳洲 台灣 WHO WHA

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