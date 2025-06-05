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水池含菌量超標20倍 大阪世博水舞秀暫停演出

中央社／ 東京5日綜合外電報導

2025年世界博覽會（大阪關西世博）營運單位宣布，會場內的水舞場地驗出退伍軍人菌含量超標20倍，因此暫停今天與明天的水舞表演。目前未傳出有人因此身體不適。

「讀賣新聞」報導，大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）昨天宣布這項消息，並說明大阪市保健所5月26日實施定期檢查時，驗出退伍軍人菌。

萬博協會上月31日起採取相關措施，像是清掃管線等，並在本月3日再度檢查水質，昨晚仍驗出超標20倍的退伍軍人菌。

而萬博協會在大阪市保健所的建議下，暫停水舞秀。

被問及目前的狀況是否影響人體健康時，萬博協會回應「沒有立場評價」，也說明現階段未傳出有人的健康因此出問題。

這屆世博會的水舞表演場地「水上廣場」位在會場南側，設有約300座噴水裝置，水源則是周邊海水，而水舞表演是活動亮點之一。

萬博協會希望在6月7日重啟水舞表演，萬博協會副事務總長高科淳今天上午在記者會表示，「對享受觀賞（水舞秀的）遊客致上深深歉意」。

水質 日本 大阪 世博

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