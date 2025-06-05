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英國男子呼麻後虐殺寵物貓 持武士刀攻擊釀4傷、砍死14歲少年

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名男子持刀隨機攻擊釀1死4傷。示意圖，非案發現場。圖／ingimage
英國一名男子持刀隨機攻擊釀1死4傷。示意圖，非案發現場。圖／ingimage

近日知名軟糖「哈瑞寶（Haribo）」遭爆驗出大麻，還有網友曾在泰國食用大麻，返台後才得知將永遠不得捐血，毒品對人體造成的負面影響不可小覷，英國去年一名男子使用大麻後持刀殺貓，還上街隨機砍人，導致1死4傷。

根據《每日郵報》報導，去年英國一處街頭發生令人髮指的命案，一名37歲男子駕車衝撞一名陌生男子，隨後下車持武士刀攻擊對方，並砍死另一名準備上學、只是路過此處的14歲少年。

目擊民眾立刻報案，救護車抵達時犯嫌試圖攻擊救護人員，警方立即阻止並追捕他，一名員警因此被砍傷。犯嫌逃跑時還闖入民宅攻擊兩名屋內民眾，並大喊「你相信上帝嗎」，最終被逮捕歸案。

警方在犯嫌的血液和尿液中驗出大麻，並在他家中發現大麻，以及一隻貓咪屍體。

據了解，犯嫌聲稱自己患有精神分裂，檢方認為他的行為是受到毒品影響，導致精神狀況惡化，但並不能因此減輕罪責。

除了謀殺指控外，犯嫌還否認加重入室竊盜、故意傷人以及持有刀刃物品等指控，陪審團正在審理此案。

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精神疾病 毒品 殺人 大麻

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