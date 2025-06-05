才過完生日…17歲百萬網紅家中遭槍殺 粉絲不滿「交友被拒」狠奪命
網紅和粉絲之間的距離有時候難以拿捏。近日巴基斯坦發生一起槍殺悲劇，一名男子因不滿一位少女網紅多次拒絕他的交友邀請，在少女過完17歲生日後持槍闖入她家中將之殺害。
根據《BBC》、《NDTV》等外媒報導，一名巴基斯坦少女網紅薩娜（Sana Yousaf）近日剛過完17歲生日，其TikTok上最新貼文便是慶生影片，然而也成為她最後的影片。
一名22歲男子日前闖入薩娜家中朝她開槍，當時薩娜的姑姑也在場，犯嫌還威脅也要殺了她，隨即逃跑。薩娜胸部被擊中兩槍，即使緊急送醫仍回天乏術。
警方迅速逮捕犯嫌，犯嫌供稱薩娜屢屢拒絕他的「交友邀請」，他還數次嘗試和薩娜見面，但都沒有成功，憤而闖入薩娜家中槍殺她。
調查人員指出，犯嫌疑似為了抹除證據，逃離時還帶走薩娜的手機，然而凶器和手機皆被找到，犯嫌也承認罪行。
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