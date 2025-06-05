沉默證人…兒遇害手機塵封1年 父解鎖驚見「凶手自拍跳舞影片」

義大利一樁命案歷經1年後出現關鍵新證據，引發社會關注。32歲男子麥可．博斯切托（Michael Boschetto）於2023年4月在義大利東北部維拉弗蘭卡帕多瓦納鎮遭34歲兒時朋友賈科莫．弗里索（Giacomo Friso）持刀刺殺，身中4刀死亡。案發後，警方無法解鎖死者手機，直到1年後，手機由家屬取回，驚見一段讓人震撼的畫面，已列為新證據調查中。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，麥可的父親費德里科（Federico）原本希望透過手機找回兒子生前的照片，便請麥可的女友協助解鎖。手機開啟後，女友看到手機內的一段影片後，突然臉色驟變，隨後將畫面轉向費德里科。影片中，是賈科莫在案發後走進麥可家，一邊跳舞還一邊比出勝利手勢，對著鏡頭自拍，臉上帶有嘲諷意謂的笑容。

費德里科表示，影片中賈科莫的表情及手勢，似乎在說「是我幹的，我殺了他」。而賈科莫對警方供稱，案發當天和麥可發生嚴重衝突，兩人激烈互毆，他是出於「正常防衛」才殺了人，但賈科莫的臉上卻毫無傷痕，說詞明顯矛盾。

根據警方調查，案發當日凌晨4時30分，賈科莫前往麥可家敲門，進門後兩人發生爭執，賈科莫短暫離開，約於早上6時，他帶著刀子回來，刺殺正在門口等待女友的麥可。麥可女友到場時發現男友已倒臥在血泊中，臉部與胸部有多處刀傷。

雖然案件先前已完成初步調查，但警方確認，這段新發現的影片將作為補充證據納入起訴文件中。報導指出，賈科莫平時行為怪異，案發前數日曾被目擊持刀在街上遊蕩，且曾接受戒毒治療。目前警方仍未找到明確作案動機。

案件預計將於2025年9月11日正式開庭審理。