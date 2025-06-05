越南救生育 鬆綁二胎政策

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

越南廢除長年來限制家庭不得生育超過兩胎的政策，嘗試解決可能傷害國家未來成長前景的人口危機。數據顯示，日本和波蘭去年的新生兒人數也探新低。

根據越南國會常務理事會3日批准的新規，現在夫妻有權決定何時擁有小孩、要生幾胎，以及每胎間隔多久，廢除1988年頒布的、只准每戶家庭生一或兩胎限制；當年越南平均每名女性生超過四胎。

越南去年12月總生育率下滑至紀錄新低的1.91，連續三年低於人口替代率。越南衛生部去年就已提案修法，讓夫妻和單親爸媽自己決定要生養多少下一代。

聯合國人口基金表示，越南已進入人口老化階段，而且進程十分快速，20年內就會從「老化中」人口轉變為「已老化」人口。

另外，日本政府4日公布的最新數據顯示，該國去年新生兒人數比前年下滑5.7%至686,061人，首次跌破70萬人；總生育率也繼續降至紀錄新低的1.15，低於2023年的1.2。兩項數據皆為連續下滑第九年，並比政府預期的下滑速度提前15年。

波蘭政府的最新報告則指出，波蘭去年僅有252,000名新生兒，創下戰後最低紀錄，總生育率也跌至歷史新低的1.099。據美國非政府組織「人口資料局」統計，這僅高過新加坡、泰國和烏克蘭的1.0，以及南韓的0.7。

越南 生育率 波蘭

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