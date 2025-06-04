查貪腐指控 土耳其警方逮捕5在野黨市長和17人
土耳其反對黨共和人民黨（CHP）發言人向法新社透露，土國警方今天凌晨逮捕5名共和人民黨市長及另外17人，作為對這個在野黨掌權的地方當局涉貪調查的一環。
這名發言人說，最新一輪逮捕目標是1名前國會議員和伊斯坦堡省3名共和人民黨市長，以及南部阿達那省（Adana）2名共和人民黨市長。
土國警方的最新行動，使目前遭拘禁的共和人民黨市長總數達到9人，其中包括伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）。伊瑪莫魯是土國總統厄多安厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的主要政治對手。
土耳其媒體報導，最新調查始於上週末，當時法院以4起與伊斯坦堡有關的貪腐案為由，對47名市政官員發出逮捕令。
伊瑪莫魯3月19日被捕，引發土國逾10年來最嚴重的示威抗議後，土耳其法院裁定伊瑪莫魯羈押候審。
警方隨後又在與伊斯坦堡市政當局貪腐案有關的突襲行動中拘捕近70人，包括伊瑪莫魯的私人秘書和私人保鑣。
共和人民黨已提名伊瑪莫魯為2028年總統大選候選人，但他能否參選，將取決於多起訴訟與調查結果。
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