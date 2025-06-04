對抗暖化危機 大堡礁珊瑚登冷凍版「諾亞方舟」被凍結在時間中

澳洲雪梨塔隆加動物園（Taronga Zoo）裡控溫室中陳列著一排排充滿液態氮的儲槽，保存著來自大堡礁（Great Barrier Reef）種類繁多、色彩繽紛，且被凍結在時間中的珊瑚。

法新社報導，這座全球規模最大的低溫冷凍珊瑚庫，被視為是這個瀕危生態系統的冷凍版「諾亞方舟」。科學家警告，若未及時應對氣候變遷問題，珊瑚生態系恐成為第一個消失的生態系統。

每年珊瑚大量產卵期間，研究人員會採集大堡礁數十個關鍵珊瑚物種的數以兆計個細胞，替未來修復受損與退化的珊瑚提供可能性。

澳洲塔隆加保育協會（Taronga Conservation SocietyAustralia）保育科學負責人歐布萊恩（Justine O'Brien）說：「我們可以說是為牠們的生理時鐘按下暫停鍵。」

她向法新社表示：「我希望我們的集體努力，能幫助保住大堡礁美麗的多樣性。」

自從珊瑚計畫2011年啟動以來，塔隆加動物園的冷凍多樣性銀行（CryoDiversity Bank）每年都會介入大堡礁珊瑚繁殖行為；當珊瑚將卵子與精子釋放到水中進行繁殖時，研究人員便會取樣保存。

歐布萊恩指出：「我們可以讓這些樣本無限期保存…你可以在幾年後、幾十年後，甚至是幾百年後將牠們解凍，牠們仍將具備當初採集時的受精能力。」

科學家預測，全球暖化攝氏1.5度，世界約70%到90%的珊瑚礁就可能消失，對人類和整個地球來說將是一大災難。

珊瑚礁不僅支持海洋生物，還支援數以億計居住在沿海社區的人們，提供他們食物、保護他們免受風暴侵害，並透過捕魚和觀光提供人們生計。

自2023年以來，全球珊瑚便發生大規模白化事件，這種現象橫跨太平洋、印度洋和大西洋，蔓延全球84%的珊瑚礁。

各國下週將在法國召開聯合國海洋峰會，屆時各國將面臨外界壓力，要求拿出實際行動並投入必要資金，以更完善保護全球過度開發和污染的海洋。

然而，由於各國對深海採礦、塑膠垃圾和過度捕撈持續存有歧見，第3屆聯合國海洋會議（UN OceanConference）可能難以達成全球共識，且難以籌得相關資金。