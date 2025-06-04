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日本新生兒創統計以來新低 「首度跌破70萬人」傾向晚婚與晚育

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本政府今天公布2024年人口動態統計的數據顯示，日本新生兒數為68萬6061人，除了較2023年減少4萬1227人之外，也是1899年開始統計以來，日本新生兒首度跌破70萬。 美聯社
日本政府今天公布2024年人口動態統計的數據顯示，日本新生兒數為68萬6061人，除了較2023年減少4萬1227人之外，也是1899年開始統計以來，日本新生兒首度跌破70萬。 美聯社

日本政府今天公布2024年人口動態統計的數據顯示，日本新生兒數為68萬6061人，除了較2023年減少4萬1227人之外，也是1899年開始統計以來，日本新生兒首度跌破70萬。

「讀賣新聞」報導，日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省，相當於衛福部）今天公布的概略數字顯示，2024年全年，在日本出生的日本新生兒連續9年創新低。

另外，2024年死亡人數為160萬5298人，創下新高之外，也較2023年增加2萬9282人。

而出生數減去與死亡數所得出的「自然減少」，2024年達91萬9237人，寫下新高紀錄，而且幾乎相當於香川縣約91萬人的人口規模。

總和生育率被視為1名女性一生中生育子女總數的指標。據統計，日本2024年總和生育率較2023年下降0.05來到1.15，為連續9年下降之外，也創下新低。

關於日本各地的總和生育率，除了福井縣與2023年持平之外，其他46個都道府縣（行政區）2024年均比2023年低，其中集中大量人口的東京都，2023年為0.99，2024年跌到0.96，連續2年跌破1。

總和生育率前3低的地區為東京都0.96、宮城縣1、北海道1.01；前3高的地區分別為沖繩縣1.54、福井縣1.46次之、鳥取縣與島根縣分別為1.43。

另外，日本2024年有48萬5063對新人結婚，較2023年增加1萬322對，但是數量仍是連續2年跌破50萬對。

而男性與女性平均首度結婚年齡分別為31.1歲與29.8歲。女性首度生產的平均年齡與2023年同為31歲，而這也顯示日本女性晚婚與晚育的傾向仍在持續。

而日本2024年有18萬5895對夫婦離婚，較2023年增加2081對。

生育率 日本

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