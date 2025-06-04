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逾半歐洲與地中海地區5月中旬遇乾旱 部分區域拉警報

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
法新社分析歐洲乾旱觀測站今年5月11日至20日的數據後報導，歐洲與地中海地區超過一半、也就是53%的土地遭遇乾旱影響。 美聯社
法新社分析歐洲乾旱觀測站今年5月11日至20日的數據後報導，歐洲與地中海地區超過一半、也就是53%的土地遭遇乾旱影響。 美聯社

法新社分析歐洲乾旱觀測站今年5月11日至20日的數據後報導，歐洲與地中海地區超過一半、也就是53%的土地遭遇乾旱影響。

這是下轄於歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的歐洲乾旱觀測站（European Drought Observatory, EDO）自2012年開始監測以來，測得最嚴重的5月中旬乾旱，也較2012年至2024年同期的平均水準高出逾20個百分點。

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service, C3S）根據衛星影像，把降水量、土壤溼度、植被狀況當作評估乾旱的參考指標。

歐盟執委會聯合研究中心（Joint Research Centre）把乾旱指標分為「觀察」（watch）、「警戒」（warning）、「警報」（alert）3種程度。

而今年5月11日至20日，42%的歐洲與地中海地區土壤溼度不足，達到「警戒」程度，另外有5%被列為「警報」程度，表明植被生長異常。

歐洲北部、東部、中部的國家受影響最嚴重，普遍被列為高度警報的地區。

烏克蘭約19%的國土被列為「警報」等級，而鄰近國家的狀況也令人擔憂，像是白俄羅斯、波蘭、匈牙利、斯洛伐克分別有17%、10%、9%、9%的土地被列為相同等級。

南邊一些國家和地區被列入乾旱「警報」等級的面積高達20%，其中包括敘利亞、賽普勒斯和巴勒斯坦自治區。

有幾個國家雖然尚未被列為「警報」等級，但是在5月中旬已經遭遇某種程度的大範圍乾旱，像是英國從3月中旬起，多達98%的土地遭遇乾旱。

英國氣象局（Met Office）指出，英國今春歷經有紀錄以來最溫暖的春季，同時也是50多年來最乾燥的春季。

歐洲中央銀行（European Central Bank, ECB）上月23日示警，乾旱帶來的經濟風險，恐危及歐元區最多15%的經濟產出。

英國 歐盟 地中海

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