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200年前保險套長這樣！羊盲腸製成 紫外線檢測曝「使用狀況」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
荷蘭國家博物館3日展出一枚200年前的保險套，用羊盲腸製作而成，預計展出至11月。法新社
荷蘭國家博物館3日展出一枚200年前的保險套，用羊盲腸製作而成，預計展出至11月。法新社

法新社報導，荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）3日起舉辦名為「安全性行為？」的展覽，以19世紀的性工作為主題，其中一件展品結合藝術與阿姆斯特丹紅燈區文化，是一枚近200年前的保險套，而且上面繪有情色藝術圖案。

館方在聲明中表示，這枚保險套據信製作於1830年左右，使用羊的盲腸作為材料，長度約為20公分「呈現出性健康中既有趣又嚴肅的一面」。館方去年11月以1000歐元（約台幣3萬4699元）在拍賣會購得這枚展品。

衛報報導，這枚保險套可能出自當時法國巴黎的高級妓院，上面描繪一名修女與三名神職人員的情色圖像。

另外，圖像底下以法文寫著「這是我的選擇」（C'est mon choix）。館方策展人澤倫（Joyce Zelen）解釋，這句話刻意呼應法國畫家雷諾瓦的畫作《帕里斯的裁判》（The Judgment of Paris），畫中描繪特洛伊王子帕里斯評價三位女神的場景。她說，「因此我們認為，擁有這枚保險套的人應該受過良好教育且頗具品味」。

1839年硫化橡膠問世之前，保險套大多以亞麻、動物內膜甚至龜殼製成，對於實際預防梅毒等性病或避孕的效果有限。

澤倫指出：「1830年代製作這類保險套仍被視為禁忌，尤其在教會眼中更是不可接受。當時保險套主要在妓院或理髮店暗地販售，僅有少數高級店鋪提供客製化服務。」

澤倫補充，官方利用紫外線光檢查後推測，這枚保險套可能沒有被使用過。

紅燈區 法國 保險套

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