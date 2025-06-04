台灣登山團3人在日本福島縣燧岳失聯 日方出動直升機尋獲送醫

日本媒體報導，一支由10名台灣人組成的登山隊於3日進入福島縣會津地方西南部的燧岳（燧ヶ岳）健行，其中3名男女隊員一度失聯，幸於4日上午被尋獲，並由直升機成功救援。

福島當地媒體「TVU福島」報導，這支台灣登山隊原本計畫輕鬆健行，3日早晨穿著輕便裝備從山屋出發，但途中決定放棄登頂並折返。10人當中，有7人順利返回山屋，但其中1名女性隊員因身體不適，與另外2名男性一同留在原地，隨後失去聯繫。

警方表示，燧岳山屋的工作人員當晚8時20分左右撥打110報案，稱3名年齡介於50至70歲的男女隊員失聯。警消單位於4日清晨6時展開搜索，發現3人後出動防災直升機救援，並將他們送往醫院。據了解，3人皆能正常對話，身體狀況穩定，並無生命危險。

福島中央電視稍早報導，現場位於海拔約1300公尺附近，積雪仍多，且據信當時正下著雨。TVU福島則補充，燧岳尚有未被陽光照射的區域仍殘留積雪。