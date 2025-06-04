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AI辦公革命實測成功！ 英公務員平均每天可節省26分鐘

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國政府近日公布1.4萬名公務員試用微軟365 Copilot的成果，顯示AI辦公助理確實能顯著提升工作效率。美聯社
英國政府近日公布1.4萬名公務員試用微軟365 Copilot的成果，顯示AI辦公助理確實能顯著提升工作效率。美聯社

AI浪潮席捲全球三年後，首份大規模公部門實測報告出爐！英國政府近日公布微軟365 Copilot的試用成果，顯示AI辦公助理確實能顯著提升工作效率。這為重金押注AI的科技巨擘注入強心針。

去年第4季，英國政府數位部門大約1.4萬名公務員參與此項測試，其中半數填寫調查問卷表示，他們平均每天節省26分鐘的工作時間，其中七分之一甚至節省超過1小時，僅22%覺得效果有限，節省少於5分鐘。

基層員工受益明顯，每天可節省37分鐘，高層主管則省下25分鐘。

在實際應用上，AI助理最受歡迎的功能包括摘錄文件、處理郵件，以及記錄會議重點。其中以視訊軟體Teams的整合功能使用率最高，Excel和PowerPoint的AI功能相對較少人用。

超過80%的試用者表達續用意願，70%認同AI大幅提升資料搜尋等例行工作的效率。

使用頻率的調查則顯示，40%每天使用多次，另有40%每周使用數次。

然而，AI技術目前仍有其局限。公務員反映，AI在處理需要人類判斷的複雜內容時，力不從心。多數使用者也不讓AI觸碰敏感事務。

目前微軟365 Copilot每月訂閱費為30美元（約新台幣900元），但企業需先購買月費2.25至60美元不等的微軟365基礎方案。

根據微軟上季財報，Copilot用戶數已較一年前成長三倍，達到數十萬。

公務員 AI

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