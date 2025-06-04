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馬鈴薯發芽就丟太浪費！日研究新品種「關閉毒素基因」 放1年仍光滑

聯合新聞網／ 綜合報導
馬鈴薯發芽後含有毒素，吃下恐中毒嘔吐、腹瀉。圖／Ingimage
馬鈴薯發芽後含有毒素，吃下恐中毒嘔吐、腹瀉。圖／Ingimage

根據日媒「Kan TV News」報導，日本關西地區正研發一種「不會發芽的馬鈴薯」，有望徹底解決長年以來讓家庭與農民頭痛的「馬鈴薯發芽毒素」問題。這項技術若能成功推廣，不僅能減少食物中毒風險，還可能大幅降低食物浪費。

馬鈴薯若曬到陽光或放太久，會從皮下或芽部產生天然毒素「龍葵鹼」與「茄鹼」，即便加熱也無法分解，食用後可能引發嘔吐、腹痛等中毒症狀。農民表示，為避免中毒，不只要控溫在五度左右，且不能有光線照射，儲藏條件十分嚴格，還得忍受產量變少、價格下滑等壓力。所以有些農場在夏季時只栽種製作洋芋片的品種，收成後立即出貨不需儲藏，以降低成本。而消費者也經常面臨「芽長出來要不要丟？」的煩惱。

大阪大學教授村中俊哉領軍的團隊，歷經多年研究，成功利用基因編輯技術，關閉馬鈴薯生成毒素的基因，培育出「不會發芽的馬鈴薯」。即使放常溫一年，表皮依然光滑無芽。他指出，這項技術不影響馬鈴薯在土壤中的發芽能力，未來仍可種植收成，不會造成育種困難。

目前該品種仍在實驗室階段，但研究團隊預計最快明年就能進行實地種植測試。雖然味道尚未公開，但若成果理想，未來人們或許可以不用再擔心冰箱裡那顆「長芽的馬鈴薯」該不該丟棄，真正實現更安心、省力、低損耗的食材管理。

食物中毒 食材 農民

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