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我盼出席核爆紀念 長崎：還在研究如何回覆

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
日本長崎市透露台灣今年有意參加八月九日的和平祈念儀式，市長鈴木史朗二日表示，「正在研究如何回應」。圖為長崎市的和平雕像。路透
日本長崎市透露台灣今年有意參加八月九日的和平祈念儀式，市長鈴木史朗二日表示，「正在研究如何回應」。圖為長崎市的和平雕像。路透

日本共同社報導，日本長崎市透露台灣今年有意參加八月九日的和平祈念儀式，市長鈴木史朗二日表示，「正在研究如何回應」。廣島市上月決定會通知台灣出席日本被原子彈轟炸八○年的和平紀念儀式。當時，鈴木被問及此事，說台灣不會成為邀請和通知的對象。

共同社報導，鈴木二日在例行記者會上提及將在八月九日「核爆日」舉行的和平祈念儀式，稱日前收到台灣有意參加的消息。鈴木未提及台灣方面表達的具體內容，也沒有明確說明市政府何時給出答覆。長崎市指出，往年從未邀請過台灣，這是台灣第一次提出有意參加。

長崎市先前表示會邀請在日本設有駐外使館的所有國家和地區出席，並向在聯合國設有代表團的其他國家發通知函。關於台灣，鈴木當時表示「不屬於其中的任何一種」，不會成為邀請和通知的對象，但也留下伏筆說，「今後，將視各種情況來考慮」。

產經新聞上月獨家報導，今年八月六日在廣島舉行的和平紀念儀式，會發通知函給與日本沒有外交關係的台灣。由於日本不承認台灣是國家，台灣原本不在通知對象之列。通知對象本應為一九五個在日本有駐外使館或在聯合國設有代表機構的國家與地區。據悉，因台灣方面有意出席，廣島市追加進名單。

長崎 聯合國 日本 廣島 外交

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