穆斯林嚮往朝覲之旅 為沙烏地創造可觀收入

4日起為期6天的「麥加朝覲」是全世界伊斯蘭教徒的年度盛事，已有約140萬名穆斯林朝聖者抵達聖城麥加。朝覲之旅不僅是穆斯林的宗教義務，每年有為數龐大的教徒爭取名額參加，也為沙烏地阿拉伯創造可觀收入。

朝覲（阿拉伯語稱Haj）是伊斯蘭教五大支柱之一，意思是信奉伊斯蘭教的穆斯林前往位於沙烏地阿拉伯的聖城麥加（Mecca）進行朝聖之旅。朝覲對於每一名穆斯林來說，若經濟和身體條件允許，一生應盡一次朝覲義務。

朝覲日期定在每年伊斯蘭曆12月。今年的朝覲於6月4日開始，為期6天至6月9日結束。

伊斯蘭教是世界上僅次於基督教的第2大宗教。目前全球已有超過20億穆斯林人口，占全球人口1/4以上，因此，每年計劃安排朝覲之旅的人數相當龐大。

沙烏地阿拉伯極為重視每年所舉辦的朝覲，不僅是因為沙國擁有伊斯蘭教最神聖的聖地「麥加」和「麥地那」（Madina），由沙國國王擔任兩座聖寺的守護人；同時，朝覲之旅和其他時間所舉行的副朝（umrah）也為沙烏地阿拉伯創造可觀的收入，每年有上百億美元可入袋。朝覲此一宗教活動為沙國奠定巨大的宗教和經濟影響力。

目前朝覲簽證費用視國家不同，每人約200美元至500美元。此外，沙國政府也會向世界各國分配朝覲人數名額，並向各國代理機構收取朝覲行程費用。一名剛前往麥加參加朝覲之旅的埃及穆斯林阿德勒（Hazem Adel）告訴中央社記者，此次6天行程包含簽證、交通、食宿，他一人約花費1萬2000美元（約新台幣36萬元）。

阿德勒說，由於朝覲行程費用高昂，部分穆斯林會透過非正式管道，以較便宜的費用入境麥加參加朝覲。在去年朝覲期間曾因極端高溫造成1300多人死亡的憾事中，多數都是埃及籍未取得朝覲簽證者。

埃及金字塔報（Al Ahram）報導，沙烏地阿拉伯衛生部長於去年朝覲期間表示，朝覲地區氣溫高達攝氏51.8度，多數死者都是未持朝覲簽證入境的非法朝覲者，無法循設有防護措施的正式路徑通行，也無法使用空調帳篷和巴士，他們因在烈日下長途跋涉而最終體力不支倒地。

因此，沙烏地阿拉伯不僅在今年特別加強降溫防中暑措施，也嚴厲打擊非法入境活動。據「阿拉伯報」（Arab News）報導，沙烏地政府此次已阻止了超過26萬9000名無朝覲簽證者進入麥加。沙國當局也稱，任何未經許可進入麥加參加朝覲者，會處以最高5000美元罰金並驅逐出境。

埃及金字塔報報導，據麥加官方統計，6月1日已有超過140萬名朝覲者抵達沙烏地阿拉伯，準備參加今年的朝覲之旅。其中，埃及總共被分配到4萬0672個朝覲旅遊名額。埃及旅遊和文物部另組織了180個陸路旅行團，以觀光巴士載運7500名陸遊朝覲者在5月底從埃及抵達麥加。

由中國回教協會籌組共35人參加的「2025年中華民國回教朝覲團」也於5月底抵達沙國，並由中華民國駐沙烏地阿拉伯代表處處長張治平在吉達機場迎接。