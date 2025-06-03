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印度疫情再起！逾4000人確診 一天5人喪命

中央社／ 新德里3日專電

印度健康暨家庭福利部（MoHFW）今天表示，印度在最新這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，累積確診人數突破4000人，且光是過去24小時就有5人因此喪命。

根據印度健康暨家庭福利部公布的資料，印度在這波疫情中，確診人數於5月31日突破3000，僅過3天，確診人數再衝破4000，今天已知有4026人確診。

疫情最嚴峻的地方是克勒拉（Kerala），有1416人染疫，是目前全國唯一病例數破1000的地方，另外還有5個地方的確診人數也達3位數，其中馬哈拉什特拉（Maharashtra）有494個確診病例，古茶拉底（Gujarat）、德里（Delhi）、西孟加拉（WestBengal）、卡納塔卡（Karnataka）分別有397、393、372、311人染疫。

印度健康暨家庭福利部的資料顯示，過去24小時內有5人因染疫過世，其中2人來自馬哈拉什特拉，克勒拉、西孟加拉、坦米爾那都（Tamil Nadu）也各有1人在確診後喪命。

印度時報（Times of India）指出，目前的確診死亡病例，年紀普遍偏高，且致命的都是源自糖尿病、高血壓、心臟病等疾病的併發症。

衛生當局表示，即便近期確診人數增加，但疫情整體情況還在可以控制的範圍，大多數的病例症狀較輕，無需住院治療。

印度醫學研究理事會（Indian Council of MedicalResearch, ICMR）敦促民眾保持警覺，但強調無需過度驚慌。

該會理事長貝爾（Rajiv Behl）說：「我們正密切關注疫情發展，觀察和謹慎十分重要，但目前沒有理由過於擔心。」

過世 確診 疫情 死亡 印度 COVID-19

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