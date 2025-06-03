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加薩當局稱援助點附近遇襲 至少27名巴勒斯坦人喪生

中央社／ 開羅/耶路撒冷3日綜合外電報導
加薩衛生單位說，至少27名巴勒斯坦人今天在加薩南部一個食物分發中心附近被以色列軍隊殺害。圖／法新社
加薩衛生單位說，至少27名巴勒斯坦人今天在加薩南部一個食物分發中心附近被以色列軍隊殺害。圖／法新社

加薩衛生單位說，至少27名巴勒斯坦人今天在加薩南部一個食物分發中心附近被以色列軍隊殺害，還有數十人受傷，這場混亂和流血事件已持續3天，影響了援助行動。

路透社報導，以色列軍方則表示，其部隊朝離開拉法（Rafah）分發中心附近指定通道的一群人開火，以軍還在調查發生了什麼事。

就在幾個小時前，以色列宣布其3名士兵在加薩走廊（Gaza Strip）北部的戰鬥中喪生。而以色列軍隊持續推動對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）長達數月的攻勢，已摧毀加薩走廊的大部分地區。

路透社無法獨立核實上述關於加薩北部和南部的消息。

紅十字國際委員會（International Committee of theRed Cross）發言人告訴路透社，其位於拉法的野戰醫院收治184名傷亡人員，其中19人到院時已經死亡，8人在不久後因傷勢過重喪命。

這名發言人還說，超過35名病患需要立即治療。

美國支持的「加薩人道主義基金會」（GazaHumanitarian Foundation）上週啟動首批物資分發點，緩解加薩飽受戰爭蹂躪的民眾普遍存在的飢餓問題。這些民眾大多被迫放棄家園以逃離戰火。

也獲得以色列支持的加薩人道主義基金會說，他們今天稍早分發21輛卡車的食物，而這次援助行動「在現場安全進行，沒有發生任何事件」。

巴勒斯坦 加薩走廊 以色列

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