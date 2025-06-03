為震後重建與救災 緬甸軍政府：臨時停火延至6月底
緬甸軍政府宣布，已將臨時停火期限延長至6月30日，以支持3月底強震後的重建與救災工作。這場地震已造成至少3700人喪命，緬甸部分地區受到重創。
路透社報導，軍政府做出上述宣布後，反軍政府組織也將停火期限延長至6月底。
緬甸3月28日發生大地震後，軍政府最初於4月初宣布停火，以支援救災行動。在此之前，反軍政府武裝團體也採取了類似舉措。
然而，儘管軍政府已宣布停火，緬甸部分地區的空襲和砲擊仍未見停歇。
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