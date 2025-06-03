德內政部長：將繼續在邊境逐回尋求庇護者

（德國之聲中文網）5月初，德國內政部長多布林特加強邊境管制，下令在德國邊界逐回從歐盟其它國家入境的尋求庇護者。例外情況是病人、孕婦和兒童。在邊境執勤的聯邦警察可在現場評估是否以及將誰逐回。

如今，在首個案例中，來自索馬裡的兩名男性和一名女性提出申訴。柏林行政法院周一在快速程序（Eilverfahren）中裁定將其逐回屬違法。

多布林特則隨後強調：「我們繼續執行逐回。」他表示，法院的快速裁決（Eil-Urteil）僅針對這一個案。內政部將尋求一項主要程序（Hauptverfahren）的裁決。這位基社盟籍部長還表示，法官要求為這一逐回案例提供詳細的理由，內政部將提供回答。

多布林特同時指出，這是三名索馬裡人在數日內第三次試圖越境；直到第三次，也就是5月9日，他們才表明要尋求庇護。

索馬裡人來自波蘭

據官方信息，當日，這三名索馬裡人乘火車從波蘭入境德國。德國聯邦警察在奧德河畔法蘭克福火車站對其進行檢查。盡管三人表示要尋求庇護，他們仍於當日被逐回波蘭。聯邦警察給出的理由是，這三人是從一個安全的第三國入境的。三名索馬裡人則向法院提出臨時法律保護申請（Eilantrag）。

行政法院認為，三人已表明想要尋求庇護，就必須准許其入境。在將其逐回前，德國移民與難民局必須核查，哪個歐盟國家對其庇護程序負責。通常是指相關人員入境的首個歐盟國家。影響這一決定的因素還有，相關人員是否有近親在一個歐盟國家生活。

法院表示，這一所謂都柏林程序可在邊境或邊境附近實施。德國政府不能以「緊急狀態」為由，不實施都柏林程序。德國政府也不能以危害公共安全或秩序為由，使用一則例外條款。

內政部正在制定一項法律草案

對保守派聯盟黨——基民盟、基社盟來說，加強邊境管制是其與社民黨組成的新聯合政府的中心任務之一。這也包括，德國政府目前正在制定一項法律草案，簡化對所謂安全來源國的等級認定。柏林《日報》報道稱，內閣正努力在周三就通過相關草案。

對於來自安全來源國的庇護申請，德國移民與難民局通常認為明顯屬於無理由而予以拒絕。聯盟黨與社民黨的聯合執政協議中寫道，阿爾及利亞、印度、摩洛哥和突尼斯將首先被定為安全來源國。

未來將通過一項法規來劃定安全來源國？

為此，德國政府將制定一項「法規」。與正式法律不同，法規無須由聯邦議會及聯邦參議院討論通過。不過，德國政府必須獲得一項正式法律的授權，來發布相關法規。內政部長多布林特正在制定的就是這樣一項法律。

過去一些年來，有關認定安全來源國的動議在聯邦參議院未獲通過，原因是有綠黨和左翼黨參予執政的聯邦州反對。目前，在德國被認定為安全來源國的國家，除歐盟成員國之外還包括：阿爾巴尼亞、波黑、科索沃、北馬其頓、黑山、塞爾維亞、格魯吉亞、摩爾多瓦、加納和塞內加爾。

（綜合報道）

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