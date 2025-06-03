快訊

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

「街頭小霸王」林正杰病逝享壽73歲 好友嘆：2周前狀況還好

聽新聞
0:00 / 0:00

遭共產迫害...教宗紀念殉道樞機 引聯想大陸教會處境

中央社／ 梵蒂岡3日專電
天主教教宗良十四世。（美聯社）
天主教教宗良十四世。（美聯社）

教宗良十四世昨天紀念遭共產政權迫害至死的羅馬尼亞樞機霍蘇，感念霍蘇在共產壓迫下堅定信仰，「在坐牢期間，始終忠於羅馬教會」。有信徒認為，這段話可為遭中共打壓的大陸地下教會帶來一絲希望。

大陸天主教分為中共官派「愛國教會」與宣示忠於羅馬普世教會而長期遭迫害的「地下教會」。天主教「亞洲新聞」5月24日報導，北京近來加強逼迫地下教會神職人員，必須登記加入「愛國教會」，不服從者將面臨軟禁、騷擾等威脅；香港榮休樞機主教陳日君曾多次為大陸地下教會遭迫害的處境向教廷請命。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）迄未正式對梵中協議表態，但他昨天在梵蒂岡西斯汀聖堂，為遭共產迫害殉道的樞機霍蘇（Iuliu Hossu）舉行紀念儀式，特別讚揚霍蘇是「希望的先知」（prophet of hope），在遭共產迫害坐牢期間，「始終忠於羅馬教會」。

關注梵中關係的信徒向中央社表示，這對大陸地下教會可能是一種正面訊號，表示新教宗不會無視他們的苦難。

霍蘇是羅馬尼亞主教，在二次世界大戰期間曾拯救數千名猶太人，他1969年遭共產政權囚禁獄中時，獲當時教宗保祿六世冊封為樞機。霍蘇最後在共產主義迫害下殉道，2019年獲列天主教「真福品」，位階僅次聖人。

「某種意義來說，霍蘇此時也進入聖堂與我們同在。」教宗良十四世在紀念儀式上感性回顧霍蘇的事蹟，讚揚霍蘇的堅定與勇氣，即使在嚴酷的迫害中，始終忠於羅馬教會。

教宗表示，正準備授予霍蘇「國際義人」（Righteous Among the Nations）榮銜，因為霍蘇在1940到1944年納粹佔領期間，曾英勇協助數千名猶太人，他也盛讚霍蘇是對話之人、希望的先知。

教宗呼籲信徒學習霍蘇的座右銘「信仰是我們的生命」，並強調應「對一切形式的暴力說不」，尤其要反對那些針對無助和弱勢群體，例如兒童和家庭的暴力。

良十四世 羅馬尼亞 教宗 共產黨 中共

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／首次主日講道提「不要有戰爭」 看新教宗良十四世的核心價值觀

教宗良十四世籲信徒祈禱 願中國教徒與教廷保持共融

梵蒂岡官網首揭新教宗熟悉「熟悉亞洲」 未特別提中國

仍未談論梵中關係！梵蒂岡官網首揭新教宗「熟悉亞洲」未著墨大陸

相關新聞

棒球就是人生！日本一代棒球先生長嶋茂雄

025年6月3日上午8時許，日本職業棒壇最偉大的球星之一、讀賣巨人隊終身名譽監督、有「職棒先生」之稱的長嶋茂雄病逝，享壽89歲。這位戰後對於日本棒球運動有著卓越貢獻的前輩離世，讓各界感嘆一個時代的結束。

遊日小心！奈良公園驚傳偷拍案 59歲男專拍「外國女性走光照」傳YT賺錢

赴日旅遊要小心！近日日本警方逮捕一名在奈良公園偷拍女性走光照的男子，指出他打算偷拍後上傳至YouTube以獲取流量與收益，且此行為「針對外國觀光客下手」。 據《讀賣新聞》報導，奈良縣警奈良署於5

遭共產迫害...教宗紀念殉道樞機 引聯想大陸教會處境

教宗良十四世昨天紀念遭共產政權迫害至死的羅馬尼亞樞機霍蘇，感念霍蘇在共產壓迫下堅定信仰，「在坐牢期間，始終忠於羅馬教會」...

巴西首創數據紅利變現機制 這些方法…公民個資可賣錢

巴西正在測試一項數位錢包計畫，允許公民管理、擁有並從其數位足跡中獲利。一旦這項聯邦法案獲得通過，數據將被視為公民的商業資...

台灣首度表達有意參與長崎核爆祈念式 市長：正研究如何回覆

日本共同社報導，長崎市透露台灣今年有意參加8月9日的和平祈念儀式，市長鈴木史朗2日表示，「正在研究如何回應」。廣島市上月...

百萬穆斯林麥加朝覲無懼酷熱 26萬人未註冊遭禁入

超過100萬名穆斯林朝聖者湧入聖城麥加（Mecca），準備參加一年一度的朝覲（Hajj）儀式。沙烏地阿拉伯當局矢言要在酷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。