遭共產迫害...教宗紀念殉道樞機 引聯想大陸教會處境

教宗良十四世昨天紀念遭共產政權迫害至死的羅馬尼亞樞機霍蘇，感念霍蘇在共產壓迫下堅定信仰，「在坐牢期間，始終忠於羅馬教會」。有信徒認為，這段話可為遭中共打壓的大陸地下教會帶來一絲希望。

大陸天主教分為中共官派「愛國教會」與宣示忠於羅馬普世教會而長期遭迫害的「地下教會」。天主教「亞洲新聞」5月24日報導，北京近來加強逼迫地下教會神職人員，必須登記加入「愛國教會」，不服從者將面臨軟禁、騷擾等威脅；香港榮休樞機主教陳日君曾多次為大陸地下教會遭迫害的處境向教廷請命。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）迄未正式對梵中協議表態，但他昨天在梵蒂岡西斯汀聖堂，為遭共產迫害殉道的樞機霍蘇（Iuliu Hossu）舉行紀念儀式，特別讚揚霍蘇是「希望的先知」（prophet of hope），在遭共產迫害坐牢期間，「始終忠於羅馬教會」。

關注梵中關係的信徒向中央社表示，這對大陸地下教會可能是一種正面訊號，表示新教宗不會無視他們的苦難。

霍蘇是羅馬尼亞主教，在二次世界大戰期間曾拯救數千名猶太人，他1969年遭共產政權囚禁獄中時，獲當時教宗保祿六世冊封為樞機。霍蘇最後在共產主義迫害下殉道，2019年獲列天主教「真福品」，位階僅次聖人。

「某種意義來說，霍蘇此時也進入聖堂與我們同在。」教宗良十四世在紀念儀式上感性回顧霍蘇的事蹟，讚揚霍蘇的堅定與勇氣，即使在嚴酷的迫害中，始終忠於羅馬教會。

教宗表示，正準備授予霍蘇「國際義人」（Righteous Among the Nations）榮銜，因為霍蘇在1940到1944年納粹佔領期間，曾英勇協助數千名猶太人，他也盛讚霍蘇是對話之人、希望的先知。

教宗呼籲信徒學習霍蘇的座右銘「信仰是我們的生命」，並強調應「對一切形式的暴力說不」，尤其要反對那些針對無助和弱勢群體，例如兒童和家庭的暴力。