涉密謀走私美軍事技術到大陸 英男恐被引渡至美

一名被拘留在塞爾維亞的英國男子因涉嫌企圖將「敏感的美國軍事技術」走私到大陸而在美國遭到起訴，項目包括飛彈、防空雷達與無人機，他如今面臨可能被引渡到美國的命運。

英國廣播公司（BBC）報導，63歲的米勒（JohnMiller）與43歲大陸男子崔光海（Cui Guanghai，音譯）因涉嫌犯下密謀跨州跟蹤、共謀、走私與違反武器管制法（Arms Control Act）等罪名，而遭美國聯邦調查局（FBI）通緝。

有美國永久居民身分的米勒與崔光海都在塞爾維亞被逮捕。他們仍被拘留在塞爾維亞，可能面臨被引渡到美國的命運。

英國外交部已證實，一名英國公民於今年4月被捕，正在向他提供領事協助，並「與當地政府和他的家人保持聯繫」。

法庭文件顯示，這兩名男子曾討論如何出口一台可用於加密與解密的裝置。據稱他們已為這台設備支付1萬美元（約新台幣30萬元）的訂金。

米勒與崔光海也被控試圖「騷擾」一名反大陸政府的抗議人士，包括在對方車輛安裝追蹤器並割破輪胎。

美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）指控這兩名男子「公然攻擊」美國國家安全與民主價值。

他又說：「司法部不會容忍外國在美國領土上進行打壓，也不允許敵對國家滲透或利用我們的國防系統。」

如果被判有罪，米勒可能因違反「武器出口管制法」（Arms Export Control Act）而面臨最重20年有期徒刑，並因走私面臨10年有期徒刑。

法庭文件詳述這兩名男子如何涉嫌尋求採購美國國防物品，包括飛彈、防空雷達、無人機與加密設備，以非法出口到大陸。

法庭文件提到，崔光海與米勒據稱曾與兩名人士討論如何將一個加密裝置從美國出口到大陸。這兩人在法庭文件中被稱為「個人5」與「個人6」。

據稱，崔光海與米勒討論過用來走私這項技術的物品包括小型電子產品、果汁機與馬達啟動器。

起訴書也指控，他們在美國招募兩人執行一項陰謀，要阻止一名受害者抗議大陸國家主席習近平出席2023年11月於洛杉磯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

米勒與崔光海不知道那兩人是按照FBI指示行事。這兩人在法庭文件中被稱為「個人1」與「個人2」。

加州中區聯邦檢察官艾賽利（Bill Essayli）說：「起訴書指控，大陸境外人士在我們的國家鎖定一名受害者，原因是他批評大陸政府與大陸國家主席。」

「我的辦公室將繼續動用一切可用的法律手段，追究在我國領土從事犯罪活動的外籍人士的責任。」