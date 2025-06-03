海地非法移民湧入 多明尼加突襲醫院逮2000人
多明尼加共和國今天表示，在突襲公立醫院的行動中逮捕了2000名海地人，其中包括數百名前來多明尼加分娩的婦女。
法新社報導，這個加勒比海國家4月對公共衛生機構發動一連串突襲，要求病患出示身分證明、工作證明和居住證明。
聯合國表示，這種打擊行動「違反國際標準」。
自2020年上台以來，多明尼加總統阿比納德（LuisAbinader）一直倡導「讓美國再次偉大」（MAGA）式的強硬移民政策，大規模驅逐海地人，並修建了目前已覆蓋超過一半邊界線的隔離牆。
法新社取得的文件顯示，移民官員在4月21日至5月30日拘留了2188名海地人，其中包括186名孕婦和559名近期分娩的婦女。
此外，他們也逮捕了648名兒童。
政治局勢動盪的海地是美洲最貧窮國家，長期以來飽受幫派暴力所苦；海地幫派控制首都太子港約85%地區。過去一年，暴力衝突愈演愈烈，超過100萬人流離失所。
海地是一個講克雷奧語（Creole）和法語的國家，人口約1100萬，主要是非洲裔。
在講西班牙語的多明尼加，許多人將矛頭指向越境的海地人，指責他們搶走了多明尼加的工作機會與資源。
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