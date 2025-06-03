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遊日小心！奈良公園驚傳偷拍案 59歲男專拍「外國女性走光照」傳YT賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
日本奈良公園出現針對外國女性下手的偷拍者。圖／pakutaso
日本奈良公園出現針對外國女性下手的偷拍者。圖／pakutaso

赴日旅遊要小心！近日日本警方逮捕一名在奈良公園偷拍女性走光照的男子，指出他打算偷拍後上傳至YouTube以獲取流量與收益，且此行為「針對外國觀光客下手」。

據《讀賣新聞》報導，奈良縣警奈良署於5月31日逮捕一名自稱無業的59歲男子，涉嫌違反奈良縣防止滋擾行為條例。據警方調查，該男子於當日中午12點40分左右，在奈良市的奈良公園內，面對一名蹲下的女性舉起手機，想偷拍其走光照，行為被一旁目擊民眾發現並報警。

警方趕抵現場後，立即對男子進行盤問並檢查其手機，發現多段疑似偷拍的影片。男子坦承犯行，表示「只要把女性內褲入鏡的影片上傳到YouTube，就能增加觀看次數和廣告收益」，並透露其主要針對外國女遊客下手。

奈良公園是日本著名景點，常見外國女性遊客與鹿互動、餵食或拍照的場景，但也因遊客防備心較低，成為不法份子偷拍的目標。

觀光客 奈良 偷拍

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