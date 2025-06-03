台灣首度表達有意參與長崎核爆祈念式 市長：正研究如何回覆
日本共同社報導，長崎市透露台灣今年有意參加8月9日的和平祈念儀式，市長鈴木史朗2日表示，「正在研究如何回應」。廣島市上月決定會通知台灣出席日本被原子彈轟炸80年的和平紀念儀式。當時，鈴木被問及此事，說台灣不會成為邀請和通知的對象。
共同社報導，鈴木2日在例行記者會上提及將在8月9日「核爆日」舉行的和平祈念儀式，稱日前收到台灣有意參加的消息。鈴木未提及台灣方面表達的具體內容，也沒有明確說明市政府何時給出答覆。長崎市指出，往年從未邀請過台灣，這是台灣第一次提出有意參加。
長崎市先前表示會邀請在日本設有駐外使館的所有國家和地區出席，並向在聯合國設有代表團的其他國家發通知函。關於台灣，鈴木當時表示「不屬於其中的任何一種」，不會成為邀請和通知的對象，但也留下伏筆說，「今後，將視各種情況來考慮」。
產經新聞上月獨家報導，今年8月6日在廣島舉行的和平紀念儀式，會發通知函給與日本沒有外交關係的台灣。由於日本不承認台灣是國家，台灣原本不在通知對象之列。通知對象本應為195個在日本有駐外使館或在聯合國設有代表機構的國家與地區。據悉，因台灣方面有意出席，廣島市追加進名單。
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