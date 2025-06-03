紙媒衰退停不住 「朝日新聞」宣布周六晚報停出
被稱為最愛看報紙國家之一的日本也迎來紙媒的衰退。「朝日新聞」東京及大阪總社將於8月起停出周六的晚報，因為紙張價格及人力問題，去年朝日已經停止發行靜岡、山口、福岡3縣的晚報。
因為人力明顯不足，為確保員工的休假及正常工時等，朝日決定只維持在周一到周五由東京及大阪發行晚報。去年10月起因為印報用紙價格高漲，且愈來愈多讀者只訂日報、不訂晚報，朝日已停出静岡、山口、福岡3縣的晚報，晚報受歡迎的專欄，移到日報地方版。在停刊前，3縣的晚報發行量有4萬份。
以關東地區為主的東京新聞，更早在去年8月停止派報至東京23區以外的地方。
去年日本國內紙張及厚紙板的供應量比前一年減2.9%，剩1991萬噸。除了各報陸續裁撤晚報，印報用紙需求減少，辦公室推動無紙化，印刷用紙需求已連續3年減少，39年來首次年供應量跌破2千萬噸。2000年最高峰的時候有3053萬噸，到2008年還有3000噸左右。
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