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義大利埃特納火山噴發！大量火山灰、岩石竄數公里高 遊客急奔逃

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
義大利西西里島埃特納火山2日噴出濃煙。美聯社
義大利西西里島埃特納火山2日噴出濃煙。美聯社

美國CNN報導，義大利當局2日表示，西西里島埃特納火山（Mt. Etna）發生大規模噴發，噴出大量高溫氣體、火山灰和岩石，高度達「數公里高」。

數名在社群媒體發布埃特納火山噴發影片的目擊者稱，火山在當地時間晚上開始噴發，爆炸聲在距離火山50公里外的陶爾米納（Taormina），及40公里外的卡塔尼亞（Catania）都聽得見。有些民眾還在社群媒體上發布遊客匆忙奔逃的影片。

義大利國家地球物理和火山觀測研究所表示，初步觀測顯示，火山東南方的火山口北側出現「局部坍塌」，這個區域過去數月的噴發出現壯觀熔岩流。

西西里民防局發布火山飛安警戒，意味著所有飛航都必須避開該區域。不過，卡塔尼亞和巴勒莫（Palermo）的機場仍開放，因為目前風沒有將火山灰吹向機場方向。然而，飛航雷達數據顯示，一些從卡塔尼亞出發的航班已改道飛往巴勒莫。

一名觀測站發言人表示，火山在當地時間下午1時左右開始噴發炙熱的熔岩，和先前的火山噴發一致。這次火山活動被定義為火山碎屑流型噴發，「這導致火山震動大幅增強，並形成了一道噴發柱，內含高溫氣體、熔岩顆粒、火山灰，以及各種大小岩石碎片致命混合物，這些物質迅速沿著火山斜坡向下移動」。

義大利 社群媒體 影片

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