放映突被取消…「國有器官」在韓影展受阻 策展人疑遭陸施壓

中央社／ 首爾2日專電
紀錄片「國有器官」。圖／取自國有器官官網
紀錄片「國有器官」。圖／取自國有器官官網

關注國際人權問題的首爾翠雀花國際影展5月30日至6月3日在首爾舉行，但在影展開幕前一週內，協辦的電影院無預警取消放映「國有器官」等中國人權相關電影，部分廠商也取消贊助。

描述中國器官移植事件的紀錄片「國有器官」，30日在韓國KBS hall作為第5屆翠雀花國際影展的開幕片放映後，原定將與「時代革命」、「長春事件」、「沉默呼聲」等有關中國人權問題的紀錄片一起在MEGABOX東大門店放映，但在影展前一天，電影院在沒有事前通知的情況下單方面決定取消放映。

對於影展主辦方的抗議，電影院表示「不支持政治性的影展」，但影展總策展人許銀道指出，事前都已經提供資料，影院方不可能不知道他們打算放映什麼電影，突然取消放映，令人難以不懷疑是受到外部施壓。

赴韓參加影展的「國有器官」導演章勇進向媒體表示，他懷疑這次事件是中國在背後施壓，這也讓他想到先前在台灣的狀況，許多電影院、單位因為要放映這部片而收到恐嚇，「但台灣畢竟是民主自由的國家，從台灣網友、警方跟立法院的反應，我對台灣的民主充滿信心」，並相信韓國也是如此。

除了電影院無預警取消放映外，許銀道也透過媒體公開影展前發生的各種「從未想過會在韓國發生的事」，讓他覺得自己不是生活在大韓民國，而是「大韓中國」。

他表示，今年適逢影展第5年，主辦方準備了很多活動，包括在室外免費放映電影，但因為贊助方突然表示今年無法再提供支援、要求撤掉贊助商標等，許多周邊活動都被迫取消。

許銀道也控訴首爾市政府對影展補助不公，指出10名審查委員中只有1人是電影界人士，且僅用10分鐘就審查完20個團體的申請，包括翠雀花在內，只有2個團體落選，懷疑市府是因政治因素不願補助。

翠雀花國際影展是以北韓人權問題為主軸的電影節，近年開始擴及國際人權問題，許銀道說，許多脫北者逃離北韓後都必須經過中國，據稱有數萬脫北者滯留在中國，其中大部分是女性，這也讓他開始關注中國人權問題。

他強調，翠雀花國際影展並不具政治性質，而是為了讓這些國際上的人權問題能被大眾所知。許銀道說，利用紀錄片發聲是一種藝術自由、言論自由，「這不只是個人的權利，也是為了讓社會整體更加健全」，強調不應該因為誰不喜歡，就自我審查，「這不只是放棄藝術，也是放棄民主。」

紀錄片 國有器官 人權

延伸閱讀

「唐山大兄」送行 56年香港海運戲院拆卸招牌謝幕

NFL專欄／法弗紀錄片揭露黑暗面 省思英雄主義

坎城影展閉幕遇大停電放映中斷 疑人為縱火 影響16萬戶

坎城影展／賈法潘納希摘金棕櫚獎　集滿3大影展大滿貫

相關新聞

義大利埃特納火山噴發！大量火山灰、岩石竄數公里高 遊客急奔逃

美國CNN報導，義大利當局2日表示，西西里島埃特納火山（Mt. Etna）發生大規模噴發，噴出大量高溫氣體、火山灰和岩石...

放映突被取消…「國有器官」在韓影展受阻 策展人疑遭陸施壓

關注國際人權問題的首爾翠雀花國際影展5月30日至6月3日在首爾舉行，但在影展開幕前一週內，協辦的電影院無預警取消放映「國...

越南恐淪剩男社會 胎兒性別篩檢罰鍰擬提高至11萬

越南衛生部提議，要加重對胎兒性別篩檢的行政處罰程度，罰鍰從原本的3000萬越南盾提高至1億（約新台幣11.5萬），藉此防...

無懼40度酷熱高溫 逾百萬人齊聚聖城麥加參與朝覲

超過100萬名穆斯林朝聖者湧入聖城麥加（Mecca），準備參加一年一度的朝覲（Hajj）儀式。當局矢言要在酷熱沙漠中舉行...

大巴黎奪歐冠盃 法球迷狂歡失控2死192傷 警逮500多人

法國巴黎聖日耳曼隊（Paris St Germain）在歐冠賽以5：0大勝義大利國際米蘭隊，成為歐洲冠軍，法國民眾為此狂...

紀念史特勞斯200歲 「藍色多瑙河」圓舞曲無線電波發射到太空

歐洲太空總署(ESA)在上個月底將古典名曲「藍色多瑙河」(Blue Danube)送上太空，以紀念「圓舞曲之王」小約翰·...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。