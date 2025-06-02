古代鳥類最新證據 與恐龍共享北極大地

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

北極考古發現鳥類骨骼，並推測恐龍與鳥類曾共同生存！普林斯頓研究人員於阿拉斯加發現50多塊鳥類化石，將成為鳥類在極地築巢的最古老證據，而有些古代鳥類甚至是現代鳥類的近親。古生物專家表示，儘管鳥類化石極其微小，但卻講述了一個宏大的故事。

恐龍鳥類在北極共存

《衛報》報導，7300萬年前的北極曾是恐龍的棲息地，而科學家如今卻認為，恐龍與古代鳥類生活在相同土地上。普林斯頓大學研究指出，在阿拉斯加州Prince Creek地層發現50多塊鳥類化石，將成為鳥類在極地築巢的最古老證據，而時間甚至提前了2500多萬年。

該研究第一作者威爾遜表示，早期最古老的極地築巢證據，來自始新世的一個企鵝群落，其約生活在4650萬年前南極洲。如今，北極地區有200多種鳥類築巢，它們是生態系統的重要成員，協助完成授粉和種子傳播等基本任務。

此外，新發現的化石顯示這些鳥類在北極繁殖，其中許多化石來自類似鴨子的無牙鳥類。對此，缺乏牙齒等特徵是新鳥類的標誌，顯示在北極築巢的史前鳥類是現代鳥類的近親。

古代鳥類微小化石

《Science X》報導，威爾遜及其同事利用來自阿拉斯加挖掘現場的數十塊微小的骨骼和牙齒化石，辨認出包括類似潛鳥的潛水鳥、類似海鷗的鳥類，以及幾種類似於現代鴨子和鵝的鳥類，這些鳥類與恐龍一樣遍布於同一片土地而繁殖。

對此，由於鳥類骨骼的脆弱性，研究團隊仔細挖掘並進行清洗和篩選，最終分離出微小化石。阿拉斯加大學北方博物館館長德魯克米勒表示，阿拉斯加未曾發現過鳥類化石，這項調查如同淘金一樣，而獎品就是鳥骨頭。

愛丁堡大學古生物學教授布魯薩特表示，儘管該團隊發現的化石極其微小，但卻講述了一個宏大故事，即鳥類在數千萬年前就已經是高緯度群落中的重要生物，而這些群落是地球歷史的常態事件，而不是現代的生態創新。

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