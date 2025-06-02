單親媽賣啤酒！大叔調戲拿鈔票摑臉打頭惹眾怒 她悲慘身世曝光

有錢就可以自覺高人一等？新加坡1名30歲單親媽為養家而任職啤酒推銷員，她接受大叔酒客挑戰連喝4杯啤酒後，對方竟反悔未如約定購買6瓶酒，更拿出1疊鈔票摑打她的臉，繼而出拳打她的頭，經理見狀馬上報警。

事發時的照片在網上流傳，網友怒斥涉事大叔可惡，認為必需嚴懲。該名單親媽接受當地傳媒訪問，透露當時大叔不停出言調戲及侮辱，她因為要獨力撫養8歲女兒而打2份工，認為自己的工作光明正大，「無法接受對方覺得自己有點錢，就看不起啤酒女」。

新加坡傳媒報導， 案發於5月24日晚，新加坡裕廊1間咖啡店的東主在社交平台發文，指有女職員被酒客施襲，更拿鈔票摑臉侮辱，動手打到女職員的臉至紅腫，警方已介入調查。

被大叔出言調戲 要求灌啤酒

當晚有群酒客坐在咖啡店外，挨打的30歲啤酒女推銷員米婭指，客人一行6人，有1位是熟客，其餘人都很有禮貌，唯獨1名大叔一直無禮說話，更出言調戲，不停要求她喝酒。大叔提出只要米婭連喝4杯啤酒，便願意多買6瓶酒，她接受挑戰連續喝酒，最後對方竟然反悔，說沒有看到她喝下最後1杯，拒絕買酒。當時同桌另1名客人替她買了2瓶酒，回來時該名大叔又再要求她喝酒。

突發怒拿鈔票摑臉再拳毆

米婭當場指責大叔不守信用，對方突然發怒，在口袋拿出一疊鈔票，用錢拍打她的臉，「說了一些很難聽侮辱人的話」，之後收回鈔票，動手一拳打她的臉。同桌客人馬上把大叔拉走，突如其來遇襲令米婭嚇哭，經理前來查看即報警。

單親媽獨力撫養8歲女 工作光明正大

米婭接受當地傳媒訪問時表示自己來自越南，是單親媽媽，正獨力撫養8歲女兒，遇襲後她心情仍未平伏，未決定下一步如何處理。米婭透露自己為了養家，早上到學校食堂工作，傍晚至晚上在咖啡店打工，只為照顧好女兒。

當晚救護員到場後為她冰敷臉部，她面部紅腫、眼睛酸痛，為趕回家照顧女兒當晚未去醫院，翌日求醫時未有大礙。她表示自己的工作光明正大，「無法接受對方覺得自己有點錢，就看不起啤酒女，以為可以隨意羞辱甚至對我們動手」。

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文章授權轉載自《香港01》