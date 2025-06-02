瑞士巴塞爾奇幻博覽會聚歐洲動漫迷 參訪人數破紀錄

瑞士巴塞爾奇幻博覽會（Fantasy Basel–The Swiss Comic Con）是瑞士最大動漫展，歐洲相當具規模與知名度的流行文化博覽會；主題以日本動漫為主，包括電玩遊戲、電影角色扮裝與道具展示、奇幻小說簽名會等活動，吸引歐洲粉絲共襄盛舉。

現場人潮中，有許多扮裝成漫畫人物的國際動漫粉絲主辦單位表示，往年參展民眾皆超過五萬人，今年訪客突破9萬7000人；此外，藝術與創作也是展覽館的主題之一，國際花道協會瑞士分會（IkebanaInternational Switzerland Chapter）也參與展覽。

巴塞爾動漫展與國際花道協會都認為，藉由花道展覽讓喜歡動漫的朋友們，更進一步了解日本文化和日本花道之美，是更深層的文化交流，流行與古典之間有更多發揮創意的可能。

在花道展覽區中也有兩位台灣藝術家的身影，台灣花藝家李佳樺已是第五次參與，是國際花道協會的資深會員，此次特別針對年輕漫畫迷的喜好，以他們所熟悉的日本電影動畫和漫畫來作為題材，或是以年輕人因漫畫而熟悉的書道作品來創造出新的花道藝術，重新發想的作品，令參觀的年輕民眾激動與興奮。

李佳樺並利用AI技術，製作了「櫻花小姐告訴大家，什麼是花道」六格漫畫以及「給孩子們的花道課」的繪本插圖，立即觸動年輕人了解亞洲藝術的動機。

認識日本藝術，書法是不可或缺的文化重點，台灣書法家游蕙嘉以客家花布裝飾書法展示區，在花道展區揮毫，寫出幾百張書法作品，贈送參觀的民眾。當場揮毫的藝術效果極佳，古典藝術的動感，令參觀民眾佇足欣賞，讚聲連連。

5月29至31日連續三天的瑞士巴塞爾奇幻博覽會是日本軟實力的展現，多元融合了最新影視作品的能量，是科幻、流行、創作與藝術集於一身的歐洲盛會，台灣元素也在奇幻博覽會中發光。