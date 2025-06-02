大阪世博人氣升 5月31日湧入16.2萬人創新高
2025年世界博覽會（大阪關西世博或大阪世博）自4月13日開幕以來，5月31日創下單日進場人數最多紀錄，多達16萬2000人。日本國際博覽會協會估半年的會期可吸引2820萬人進場，平均每天約15萬人進場。
日本共同社報導，日本國際博覽會協會（萬博協會）表示，5月31日一般入場人數是16萬2000人，是4月13日開幕以來，首度單日突破15萬。在此之前，單日進場人數最高紀錄是5月23日的14萬5245人。
5月31日進場人數如果包括世博相關人員，總進場人數是18萬人。當天除了舉辦施放煙火等活動外，是能取得世博舉辦期間「全期通票」折扣碼的最後一天。
日本國際博覽會協會預估到10月13日為止的半年會期，可吸引2820萬人進場，若單純計算，平均每天約15萬人進場。
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