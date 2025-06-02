牛津經濟全球城市指數 台北排名60上升5名

中央社／ 紐約1日專電

英國研究機構「牛津經濟」（Oxford Economics）公布2025全球城市報告，全球千座城市指數中，紐約倫敦與巴黎位居前3，亞洲有7個城市進入百大，台北排名第60，較去年上升5名。

牛津經濟公布全球千個主要城市指數排名，前10位依序為紐約、倫敦、巴黎、聖荷西、西雅圖、墨爾本、雪梨、波士頓、東京、舊金山。

進入百大的亞洲城市（不含中東地區）有7個，分別為第9東京、第15首爾、第21新加坡、第60台北、第72香港、第79吉隆坡、第100大阪-京都。

這項評比依經濟、人力資源、生活品質、環境、治理等5項標準給分，最高為100。台北得分依序為50.0、67.7、90.4、72.2與88.1，總平均為75.0，排名第60，去年為第65，上升5名。

在生活品質、人力資源與治理項目方面，台北的生活品質與治理的排名高於榜首紐約。

由於城市經濟規模與涉及知識、技能與產能的人力資源評比所占比重高於其他項目，全球百大城市多位於北美與西歐地區。

紐約是全球金融、科技、廣告與媒體中心，是全球最大的城市經濟體，產值主要來自金融業。紐約經濟成長長期穩定，規模約為兩個洛杉磯，在經濟項目上獲得滿分，繼續蟬聯榜首。

倫敦與巴黎在經濟評比上排第8與第11。倫敦被稱為「全球都市」，區域內有多所國際排名領先的大學、跨國企業總部與多元化勞工，人力資源是倫敦表現最突出的項目。巴黎是數百年的「世界首都」，服務業與旅遊業造就傲人的穩定經濟成長。

紐約 倫敦

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