德漢堡一間醫院高齡病房突然起火 已知3死逾50傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
德國北部城市漢堡聖瑪麗醫院高齡病房1日凌晨起火，配備空氣呼吸器的消防員和一輛雲梯車在現場執行救援任務。（美聯社）
德國北部城市漢堡聖瑪麗醫院高齡病房1日凌晨起火，配備空氣呼吸器的消防員和一輛雲梯車在現場執行救援任務。（美聯社）

英國天空新聞報導，德國北部城市漢堡聖瑪麗醫院（Marienkrankenhaus）高齡病房其中一間房間1日凌晨突然起火，已知造成3人死亡、超過50人受傷。死者都是男性，分別是84歲、85歲和87歲。目前尚不清楚起火原因。

天空新聞指出，火勢從一樓往上蔓延，煙霧影響了這座四層樓醫院的許多區域。而消防員在當天午夜過後不久就接獲警報。他們表示，他們發現多名病患倚著窗戶呼救，有些人依靠梯子獲救。

德新社（DPA）報導，超過50名傷者中有2人命危、16人重傷和36人輕傷。聖瑪麗醫院其中一個區域必須進行疏散。受傷的病患在聖瑪麗醫院或是其他醫療院所接受治療。火勢在20分鐘內被撲滅。

消防員 房間

延伸閱讀

5/28「國際漢堡日」優惠懶人包！ 吃爆漢堡王、樂檸、本村炸雞買一送一、萬豪「6kg巨人堡」壓軸登場

簡單又可方便食用 掌握自製完美漢堡秘訣在調味和配料

台北萬豪經典漢堡買一送一！巨人堡、深夜功夫堡同登場

拿坡里大披薩、5塊炸雞通通199元！本村炸雞漢堡買1送1

相關新聞

德漢堡一間醫院高齡病房突然起火 已知3死逾50傷

英國天空新聞報導，德國北部城市漢堡聖瑪麗醫院（Marienkrankenhaus）高齡病房其中一間房間1日凌晨突然起火，...

樂極生悲！巴黎聖傑曼在歐冠盃封王 民眾狂歡無度釀2死、逾5百人被捕

法國甲級足球聯賽勁旅巴黎聖傑曼隊在歐洲冠軍聯賽決賽封王後，法國民眾為此狂歡，但內政部今天表示，共有超過500人在慶祝活動...

你能想像太空的氣味嗎？BBC揭祕：酸臭、燒焦還像腐爛的高麗菜

太空是無聲的，卻可能充滿氣味。從木星的氨氣、硫化物，到系外行星的腐爛高麗菜味，來自太空的「氣息」正成為研究宇宙成分的新線索。英國一名香氛設計師兼太空科學家，嘗試用鼻子打開通往宇宙的感官之門。

全球唯一民選法官！墨西哥各級法官選舉登場 毒梟前御用律師也成候選人

墨西哥今天將舉行全球獨一無二的各級法官選舉，儘管墨國政府強調這項改革有助打擊貪腐，外界擔心各級法官改為民選，反而會讓犯罪...

初學者也能輕鬆參與！南韓首爾休閒式鐵人3項擴大舉辦 參與人數倍增

南韓首爾市政府本週末在漢江公園一帶舉行第2屆休閒式鐵人3項活動，規模較去年擴大，3天活動期間至少有2萬多人報名參與，活動...

工人、設備遭掩埋…印尼採石場岩石崩塌事故 死亡數增至18人

印尼西爪哇省一處採石場在5月30日發生岩石崩塌事故，有工人與重型設備遭到掩埋。根據印尼軍方，死亡人數目前增至18人，另有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。