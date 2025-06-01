樂極生悲！巴黎聖傑曼在歐冠盃封王 民眾狂歡無度釀2死、逾5百人被捕

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
巴黎聖日耳曼贏得歐洲冠軍聯賽後，凱旋門附近的香榭麗舍大街上出現了一輛燃燒的自行車。路透
巴黎聖日耳曼贏得歐洲冠軍聯賽後，凱旋門附近的香榭麗舍大街上出現了一輛燃燒的自行車。路透

法國甲級足球聯賽勁旅巴黎聖傑曼隊在歐洲冠軍聯賽決賽封王後，法國民眾為此狂歡，但內政部今天表示，共有超過500人在慶祝活動中被捕，同時據報有2人死亡、192人受傷。

路透社報導，巴黎聖傑曼隊（Paris St Germain）以5比0擊潰義大利對手國際米蘭（Inter Milan），首度奪得歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍後，法國首都巴黎等地的球迷昨夜瘋狂慶祝，但隨後發生的警民衝突差點讓派對變調。

內政部初步評估，截至今天上午，包括巴黎的491人在內共559人被捕，其中320人遭警方拘留，含巴黎的254人。

在數以千計球迷走上精品店林立的巴黎香榭麗舍大道（Avenue des Champs Elysees）之際，有人砸毀公車候車亭、朝鎮暴警察扔東西，警方則施放催淚瓦斯及水砲來擊退蜂擁向前的群眾。

內政部今天通報共發生數百起火警，其中包括逾200輛汽車被縱火，約22名維安部隊成員及7名消防員受傷。

足球 衝突 縱火 派對 法國 巴黎 內政部

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