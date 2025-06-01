全球唯一民選法官！墨西哥各級法官選舉登場 毒梟前御用律師也成候選人
墨西哥今天將舉行全球獨一無二的各級法官選舉，儘管墨國政府強調這項改革有助打擊貪腐，外界擔心各級法官改為民選，反而會讓犯罪組織及既得利益勢力更容易影響司法。
法新社報導，墨西哥選民今天將選出約880位聯邦法官，其中包含聯邦最高法院大法官，另外還要選出數百位地方法官和推事。其餘法官的選舉將在2027年舉行。
墨西哥政府表示，司法改革使墨國成為全球唯一民選各級法官的國家；為解決根深蒂固的貪腐和逍遙法外問題，改革有其必要。
但外界擔憂這會使司法政治化，且罪犯將能更容易透過威脅和賄賂影響法院。
聯合國法官與律師獨立性特別報告員沙特斯威特（Margaret Satterthwaite）指出，儘管貪腐問題早就存在，「有理由相信，相較其他法官遴選方式，選舉恐怕更容易遭到犯罪組織滲透」。
人權團體Defensorxs已列出約20位它視為「高風險」的法官候選人，其中包含販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）共同創立者「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的前御用律師狄加度（Silvia Delgado）。
狄加度正在角逐北部奇瓦瓦州（Chihuahua）法官一職，她告訴法新社：「每個人都有權獲得辯護律師的協助」。
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